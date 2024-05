Les exclusivités sont un sujet de discorde majeur parmi les joueurs, et il semble que cela puisse bientôt appartenir au passé. Notamment dans le contexte du conflit entre la PS5 et la Xbox.

La récente réussite du lancement de Sea of Thieves sur PS5 marque une étape importante dans la stratégie de Microsoft visant à renforcer sa présence sur les systèmes de Sony. Cette initiative fait suite à l'annonce faite plus tôt dans l'année par Microsoft, soulignant son engagement envers la console PlayStation. Lors de cette annonce, Phil Spencer, le dirigeant de Microsoft, avait mis en avant quatre titres majeurs désormais disponibles : Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush et "Pentiment. Et c'est visiblement loin d'être terminé !

De la Xbox sur la PS5, ce n'est pas terminé

Avec cette première phase réussie, les rumeurs sur les futurs développements sont de nouveau en effervescence. Selon Jez Corden, journaliste chez Windows Central, des discussions sur des forums en ligne suggèrent que Microsoft envisagerait de porter d’autres grandes franchises sur PS5, y compris des titres emblématiques comme Halo et Forza Horizon, et peut-être même Gears of War.

Rien n’est encore officiel, mais les déclarations de Microsoft vont clairement dans ce sens. Lors d'une réunion financière, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a exprimé sa satisfaction quant au succès rencontré sur le PlayStation Store et a réaffirmé l'engagement de son entreprise à "aller là où se trouvent les joueurs". Cela laisse présager d'autres annonces potentielles concernant de nouveaux jeux pour la PS5, mais les détails et les dates restent à préciser.

En outre, dans des échanges sur son serveur Discord, Jez Corden a partagé des perspectives plus larges sur la stratégie de Microsoft. Il mentionne que les futurs jeux de Xbox destinés à la PlayStation et évoque une orientation plus ouverte et flexible de la Xbox, similaire à celle de Steam, avec des prix abordables, des promotions régulières et une plus grande ouverture pour les développeurs. Il ajoute que le futur matériel Xbox pourrait être conçu pour un public de niche, semblable au Steam Deck, et que les prochaines consoles Xbox pourraient intégrer des fonctionnalités comme le chargement latéral de jeux Steam.

Cette ouverture de Microsoft vers la PlayStation pourrait redéfinir les dynamiques du marché des jeux vidéo. Offrant aux joueurs plus de choix et de flexibilité. Toutefois, comme le souligne Corden, cette stratégie pourrait être perçue comme une réponse aux défis posés par la domination de Sony. Indiquant une nouvelle ère de coopération et de compétition entre les deux géants du jeu vidéo.