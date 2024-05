PlayStation a publié les chiffres de son dernier exercice fiscal et le constructeur japonais a encore fait exploser les compteurs avec un CA record. La société est par conséquent au meilleur de sa forme, même si ça aurait pu être encore mieux. Les objectifs de ventes pour la PS5 ont été ratés de peu, et les jeux first-party ne se sont pas écoulés autant que prévu. Pour redresser un peu la barre, et pourquoi pas retrouver les chiffres de l'année passée, la société confirme la sortie d'une nouvelle exclu dans les prochains mois.

Une exclu PS5 totalement inédite débarque, c'est sûr et certain !

Alors qu'un nouveau studio PlayStation a été établi, Sony Interactive Entertainment donne des nouvelles d'un projet qui ne s'est presque pas dévoilé. Concord. Un nouveau FPS PS5 & PC de science-fiction créé par la nouvelle équipe de Firewalk Studios. Étant donné la nature du trailer, on n'a encore rien vu. Les seules certitudes à ce stade sont que ce sera une expérience multijoueur Joueurs contre Joueurs. Et que les développeurs tiennent à pousser réellement cette dimension.

Voici ce qui avait été dit sur le blog PlayStation au sujet de cette exclu PS5 & PC. « Concord rassemble les gens. La capacité à créer des liens et à inspirer le jeu social est dans l’ADN des jeux. L’équipe de Firewalk est animée par ces moments passionnants et inattendus, ainsi que par les expériences partagées que les jeux en multijoueur sont capables de susciter. Chaque connexion marque le début d’une nouvelle aventure, et chaque partie est une opportunité de vivre une nouvelle histoire. Ce sont ces idéaux qui définissent Concord, son univers unique rempli de mondes vivants et ses personnages hauts en couleur » (via PS Blog).

Normalement, Concord, l'un des jeux service PlayStation 5 encore en vie, doit arriver en 2024 sur PS5 et PC. C'était le plan initial du constructeur. Est-ce que ça a changé ? Pas si l'on se fie à un slide du bilan financier du groupe Sony. Sur un cliché portant la mention « Live Service Games », il est confirmé que Concord sortira en 2024. Et avant lui, il y aura l'extension La Forme Finale de Destiny 2 le 4 juin 2024. À quand la date et un vrai trailer de gameplay sur PS5 ? Deux hypothèses sont possibles à l'heure actuelle. La révélation pourrait avoir lieu durant le PlayStation Showcase en rumeur, ou pendant la conférence Summer Game Fest 2024.