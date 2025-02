Le State of Play du 12 février 2025 a réservé quelques (belles) surprises dont Saros. Le prochain jeu d'Housemarque qui sortira en exclusivité sur PS5 en 2026. Il s'agira d'une expérience solo qui reprendra ce qui a fait le succès de l'excellentissime Returnal, mais en plus accessible avec « un système de ressources et de progression permanente pour rendre chaque mort utile ». En parallèle de ce nouveau jeu solo, Sony Interactive Entertainment n'abandonne pas ses ambitions de percer sur le terrain des GaaS (Game as a Service). Mais il y a une mauvaise nouvelle pour l'une des prochaines exclus.

Une nouvelle exclu PS5 accuse d'un retard...

Entre Ghost of Yotei, Marvel's Wolverine, Death Stranding 2 ou Saros, ce n'est pas les jeux solo qui vont manquer sur PS5. D'autant plus que ce n'est pas une liste exhaustive. Lors d'une interview publiée en décembre 2024 dans Famitsu, le directeur des PlayStation Studios, a déclaré que la société allait continuer de « se concentrer sur le développement de jeux service, ainsi que sur des titres solo axés » qui sont très demandés par la communauté du constructeur.

Même s'il y a eu un grand chamboulement au niveau des jeux service PS5 au sein de PlayStation, notamment après l'échec monumental de Concord, des exclusivités sont encore en développement à l'image de Fairgame$. Le prochain jeu de Jade Raymond (Assassin's Creed), et de son nouveau studio Haven, qui a eu une cinématique CGI durant un PlayStation Showcase en 2023.

Mais depuis, plus aucune nouvelle de l'exclu, et on connait visiblement la raison. D'après le journaliste Jeff Grubb, le jeu aurait été repoussé en interne à 2026 sur PS5 et PC. « Pas de Fairgame$ cette année. Pour autant que je sache, Fairgame$ a été repoussé en 2026 » a-t-il révélé dans un nouvel épisode de son émission Game Mess.

... Fairgame$ ne sortirait pas avant 2026 sur PlayStation 5 et PC

Bien que Fairgame$ ait visiblement subi un retard en interne, on rappelle qu'il n'y avait pas encore la moindre fenêtre de sortie sur PS5 et PC. Mais faut-il tout de même s'inquiéter après le naufrage de Concord ? Selon Christopher Dring, directeur de Gamesindustry.biz, les échos seraient positifs. « J'ai entendu de bonnes choses à propos du jeu de Jade Raymond. Je sais que quelques personnes sont un peu sceptiques par rapport à son trailer, mais j'ai entendu des discussions internes vraiment très positives à son égard ». Malgré cela, la firme japonaise marche sur des œufs et sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. D'où ce possible supplément de temps accordé pour faire en sorte que le jeu fonctionne.

Si vous n'avez pas suivi l'actualité autour de Fairgame$, il s'agit d'un jeu de braquage compétitif à la Payday 3, mais qui se focalise sur des affrontements joueurs contre joueurs. « Avec Fairgame$, vous aurez l’occasion d’enfreindre les règles sous les traits d’un Robin des Bois moderne, d’un fan de sensations fortes ou d’un collectionneur de butin. Infiltrez-vous dans des endroits interdits du monde entier, remplissez-vous les poches comme un enfant lâché dans une boutique de sucreries et contrecarrez les plans odieux de milliardaires qui se pensent intouchables » avait précisé le directeur créatif Mathieu Leduc. Étant donné la déclaration de Jeff Grubb, et le fait que le récent bilan financier de Sony Interactive Entertainment ne fait aucune allusion au jeu, rendez-vous donc vraisemblablement en 2026 sur PS5 et PC.

Source : Jeff Grubb's Game Mess.