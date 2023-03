L'une des prochaines exclusivités PS5 se dévoile un peu plus avec des infos rassurantes pour celles et ceux qui préfèrent passer du temps sur des jeux solo.

Sony a encore un grand nombre d'exclusivités PS5 dans son escarcelle. Rien qu'entre cet été et la fin d'année, les joueuses et joueurs pourront découvrir Final Fantasy 16 et Marvel's Spider-Man 2. Parmi les jeux en développement, il y a également la première production de Deviation Games, un studio fondé par des anciens de Treyarch. Discret jusque-là, le projet se manifeste à travers un CV.

Des infos sur le jeu PS5 de Deviation Games

Deviation Games est le nouveau studio fondé par des anciens de Treyarch (Call of Duty Black Ops), dont Dave Anthony et Jason Blundell - qui a finalement quitté la société en 2022 -, qui a signé avec Sony pour une exclu PS5. Avec une longue expérience sur la franchise FPS d'Activision, tout le monde s'attendait à ce que ce soit l'un des 26 jeux service en développement, mais contrairement à l'exclu de Jade Raymond (Assassin's Creed), on se dirige finalement vers une expérience solo. Enfin, en partie.

Dans son profil LinkedIn, Derek Sunshine a indiqué être au travail sur un titre solo/co-op AAA en tant que design director. Entre temps, il a édité la ligne en question, ce qui laisse à penser qu'il en a peut-être trop dit sur cette production PS5 secrète.

Lors de l'annonce du partenariat avec PlayStation, Dave Anthony, PDG de Deviation Games, est resté très évasif sur le genre de leur jeu. En revanche, il est acquis qu'il s'agit une nouvelle licence créée à partir de zéro.

Quel genre de jeu développons-nous, au juste ? Depuis combien de temps travaillons-nous dessus ? Est-ce un jeu narratif ? Est-il multijoueur ? En co-op ? Tout ça et plus encore ? Quand sortira-t-il ? Je peux d’ores et déjà vous confirmer que le développement est en cours, mais il est un peu tôt pour entrer dans les détails. Via PS Blog.

Un action-RPG par les développeurs de Call of Duty ?

Dans une précédente offre d'emploi, on a découvert que ce jeu PS5 mystérieux pourrait un action-RPG solo avec une composante multijoueur - ce qui collerait avec le côté coopératif. Le studio était en effet en quête d'un candidat avec des compétences dans les softs AAA solo ou multijoueur de type « RPG / action / narratif ». Ce qui pourrait déboucher sur un action-RPG à l'histoire solide, jouable en co-op, si l'on met bout à bout les indices.

Autre information, qui date cependant, cette exclusivité sera « vaste avec un contenu riche et ultra-dynamique » :

Nous nous inspirons de ce que nous avons appris au cours de toutes ces années passées à créer des jeux, mais nous souhaitons également offrir une expérience rafraîchissante et novatrice que vous n’avez encore jamais vue. Nous ne cachons pas notre grande ambition. Nous voulons créer un jeu vaste, au contenu riche et ultra-dynamique, mais restons-en là pour le moment. Nous devrions pouvoir vous en dire plus très prochainement. Via PlayStation Blog.

Voilà ce que l'on sait pour le moment, en attendant une présentation réellement officielle avec une bande-annonce de gameplay et tout ce qu'il faut pour se saucer... ou pas !