Même si ça fait déjà deux ans qu’elle est en service, la PS5 est toujours très difficile à trouver même si des améliorations sont notables. Du coup, dès que les stocks de la console reviennent, c’est la ruée. Tout le monde s’arrache la dernière console de Sony ! C’est donc le moment où jamais de s’en procurer une en profitant des nouveaux stock disponibles pour les fêtes de fin d’année.

La PS5 est disponible, faites vite !

Oui, la PS5 est de retour en stock pour Noël un peu partout. Vous la trouverez par exemple sur la Fnac, CDiscount ou encore chez E.Leclerc !

La PS5 est actuellement disponible dans différents packs comprenant un ou plusieurs jeux, une manette supplémentaire, ou parfois même un casque. Cerise sur le gâteau, les prix sont tout à fait abordables pour une PS5 et avoisinent plus ou moins les 700€. C’est une somme, mais le jeu en vaut la chandelle.

Non seulement la console se fait rare, mais en prime ici elle est vendue en pack avec jeux et accessoires supplémentaires. On rappelle tout de même que la console est vendue seule aux alentours de 550€ et qu’un jeu PS5 neuf coûte dans les 80€ sans compter qu’une manette se négocie aux alentours de 70-80€ également. En gros, ça vaut le coup !

Une plongée dans la next gen

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, la PS5 est la toute dernière console de salon de Sony. Cette dernière est peut-être rarement en stock, elle n’en reste pas moins la plateforme idéale pour jouer au jeux vidéo en 2022. Concurrente directe de la grosse Xbox Series de Microsoft, la PS5 profite d’ores et déjà de très nombreux jeux exclusifs comme Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Stray ou encore Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion. En prime, vous pouvez jouer à tous vos jeux PS4 sans frais supplémentaire et certains ont même eu le droit à des mises à jour PS5 gratuites comme The Witcher 3 par exemple.

Côté technique, la PS5 est capable de faire tourner des jeux en 4K HDR jusqu’à 120fps pour certains et profite du son Tempest 3D pour vous en mettre plein les oreilles. Ses manettes Dualsenses ne sont pas en reste et offrent des sensations de jeu unique grâce au retour haptique ou encore aux gâchettes adaptatives qui permettent, par exemple, de ressentir la matière et le poids des objets in-game.

En prime, la PS5 accueillera bientôt le PSVR 2, le casque de réalité virtuel de Sony qui promet une immersion incroyable avec, lui aussi, toutes les dernières technologies du constructeur comme le suivi oculaire, les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Mais avant ça, il vous faut bien évidemment une PS5 flambant neuve !