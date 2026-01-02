Tous les créateurs vous le diront : si la PS3 occupe aujourd’hui une belle place dans le cœur des joueurs, qui y ont vu naître des jeux emblématiques tels que The Last of Us, Uncharted, God of War 3, GTA 5 et plus encore, elle n’en restait pas moins un véritable casse-tête de développement. Tellement qu’aujourd’hui encore, son architecture continue de causer bien des soucis à PlayStation dès lors que l’on parle d’émulation. Et pourtant, cinq ans après sa sortie, il semblerait que la PS5 soit enfin en mesure de faire tourner son premier jeu PS3 en version native.

Cette fonctionnalité ultra demandée sur PS5 enfin devenue réalité ?

En effet, comme rapporté en vidéo par la chaîne Mystic sur YouTube, il apparaît que la compagnie RedoApps, spécialisée dans l’émulation et les logiciels destinés à combler les trous entre les différents hardwares, est parvenu à mettre en place un émulateur capable de faire tourner un premier jeu PS3 de façon native sur PS5 : Cloudberry Kingdom. Ce nom ne vous dit rien ? Ne vous inquiétez pas, c’est un peu normal. Il s’agit en réalité d’un petit jeu de plateforme au succès confidentiel, qui n’est d’ailleurs plus disponible à la vente en dehors de l’Asie.

Pour autant, le plus intéressant dans cette histoire reste naturellement moins l’identité du jeu en question que le fait que RedoApps ait réussi à rendre un titre PS3 pleinement rétrocompatible sur PS5, et ce sans passer par le cloud comme le PS Plus. Alors certes, la présence de petits problèmes reste à souligner. Néanmoins, cela n’enlève en rien la prouesse réalisée par la compagnie, qui redonne ainsi un brin d’espoir à de nombreux joueurs quant à l’idée de voir, un jour peut-être, la PS5 ramener certains des titres les plus emblématiques de la PS3.

Bien sûr, cette petite victoire ne doit cependant pas nous éloigner de la réalité, qui est que porter des titres PS3 sur la dernière machine de Sony reste particulièrement ardu. Y compris pour les fondateurs de RedoApps, qui n’ont pas manqué de souligner dans les colonnes de Digital Foundry que chaque titre compatible avec l’émulateur devra être travaillé au cas par cas pour assurer la meilleure qualité possible sur PS5. Un travail de longue haleine, donc, qui risque de s’avérer d’autant plus difficile pour les plus gros jeux issus de cette génération.

Il va falloir être patient, très patient

À l’heure où sont écrites ces lignes, RedoApps affirme travailler sur le portage de dix jeux PS3, parmi lesquels notamment Cloudberry Kingdom. Il serait également question de plusieurs AAA, dont la compagnie préfère toutefois taire les noms pour le moment. « Nous prévoyons de commencer par cibler les titres indépendants, mais au final, nous voulons faire revivre tous les jeux de l’ère PS3. Des titres indépendants comme Cloudberry Kingdom aux titres AAA à succès » a notamment déclaré Sayed Mahmood Alawai, l’un des fondateurs de RedoApps.

Voilà qui devrait faire le bonheur des plus nostalgiques, en particulier à une époque où PlayStation semble définitivement avoir abandonné l’idée de l’émulation native de jeux PS3 sur PS5. À moins que la question ne soit toujours à l’étude en vue de la sortie de la PS6 ? L’avenir nous le dira. En attendant, il faudra donc néanmoins s’armer de patience pour laisser le temps à RedoApps de faire opérer sa magie, et se contenter des quelques titres proposés par PlayStation en version cloud via l’offre Premium de son PS Plus.

Sources : Mystic (via TheGamer), Digital Foundry