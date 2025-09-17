Il y a du nouveau du côté de la PS5 ! Les joueuses et joueurs peuvent enfin tous profiter d'une mise à jour majeure qui va changer leurs habitudes. C'est ce qu'ils attendaient depuis des années.

Après s'être laissée essayer par quelques-uns, la nouvelle mise à jour majeure de la PS5 est désormais disponible pour tout le monde. Sony a partagé officiellement la nouvelle avec démonstration à l'appui ! Voilà qui vous fait enfin profiter d'une fonctionnalité non seulement hyper pratique, mais que beaucoup réclamaient depuis le lancement de la console. Ça pourrait vous changer la vie !

Vous allez dire merci à Sony pour sa mise à jour PS5

Sony continue de peaufiner son matériel à coups de mises à jour. Alors qu'il vient d'en annoncer une nouvelle pour la PS5 Pro, tous les modèles de la console voient un changement de taille s'imposer dans leur système ! La grande nouvelle est tombée pas plus tard qu'hier : après avoir lancé une fonctionnalité très attendue en bêta, celle-ci est à présent accessible pour tout le monde.

Jusqu'ici, connecter sa DualSense a plusieurs appareils demandaient d’appairer le matériel manuellement. À chaque changement de support, il fallait donc recommencer. Mais ça, c'est maintenant de l'histoire ancienne ! Sony vient de déployer à toutes et tous sa mise à jour permettant d'associer sa manette à différents appareils, jusqu'à quatre à la fois, qu'il s'agisse d'une PS5, d'un ordinateur ou encore d'un smartphone.

Pour vous simplifier la vie, Sony a pensé à tout. Ainsi, la bascule d'un support à l'autre s'effectue en un clin d'œil. Il suffit d'appuyer sur la touche PS de votre DualSense et l'une des touches d'action (Triangle, Cercle, Croix ou Carré) correspondant à l'appareil choisi. Alors, un petit signal lumineux confirme que la manette est bien connectée à votre PS5 ou autre matériel !

Comment activer la nouvelle mise à jour ?

Pour profiter de la nouvelle fonctionnalité de la PS5, vous devez d'abord mettre votre console à jour. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu, puis naviguer comme suit : Paramètres > Système > Logiciel Système > Mise à jour. Ensuite, la procédure va vous demander d'associer la manette. Pour ce faire, maintenez le bouton PS de la manette, puis une touche d'action pendant 5 secondes. La DualSense apparaîtra alors dans la liste des appareil Bluetooth.

Cette opération peut donc être maintenant réalisée pour chacun des supports voulus. Allumez l'appareil, PS5 ou autre, sur lequel vous comptez jouer dans un premier lieu. Puis, munissez-vous de votre manette DualSense et allumez-la en appuyant sur la touche PS et le bouton d'action que vous avez associé à l'appareil en question. Ça s'annonce déjà comme un vrai gain de temps, surtout pour celles et ceux qui utilisent le Remote Play sur mobile ou qui alternent entre PC et console.