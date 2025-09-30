Nous sommes presque un an après la sortie de la PS5 Pro, et Sony préparerait déjà une autre évolution très attendue par les joueurs. Mais de quoi s’agit-il ?

Un peu moins d'un an après la sortie de la PS5 Pro, Sony ne s’arrête pas en si bon chemin. Cette fois, ce ne serait pas la console qui évolue, mais un accessoire bien connu des joueurs. Et les premières rumeurs laissent entendre un changement qui pourrait faire parler longtemps.

Une nouveauté qui tombe à pic pour la PS5 ?

Sony préparerait une nouvelle version de sa manette DualSense. Selon plusieurs rumeurs, ce modèle inédit proposerait enfin une batterie amovible. Un détail qui peut sembler mineur, mais qui changerait beaucoup pour les joueurs. Depuis la sortie de la PS5, l’autonomie de la manette fait débat. Et surtout, son remplacement est loin d’être simple lorsqu’elle perd en efficacité. Avec une batterie amovible, la solution deviendrait évidente : on change la batterie, pas la manette entière. Résultat, moins de frais et moins de déchets électroniques.

D’après le site polonais PPE, repris par plusieurs médias spécialisés, cette nouvelle version de la DualSense pourrait arriver en même temps que la PS5 Pro. Le lancement serait prévu d’ici la fin de l’année. La manette serait vendue avec la console, mais aussi séparément pour les joueurs qui souhaitent l’adopter sans passer au nouveau modèle de PlayStation.

Une décision qui a du sens

En proposant une batterie amovible PS5, Sony suivrait une logique déjà présente chez Xbox, qui permet depuis longtemps de changer piles et packs rechargeables. Cette évolution s’inscrirait aussi dans un cadre plus large : l’Union européenne a voté de nouvelles règles qui obligeront, à partir de 2027, les constructeurs à rendre les batteries facilement remplaçables. Sony prendrait donc un peu d’avance.

Pour l’instant, les rumeurs concernent uniquement la batterie. Rien ne dit que d’autres éléments seront améliorés, comme la fiabilité des sticks analogiques ou l’autonomie globale. Pourtant, les joueurs réclament régulièrement ces évolutions. Reste à savoir si cette révision sera un simple ajustement ou une vraie nouvelle génération de manettes. Si ces rumeurs se confirment, le prochain DualSense pourrait devenir un atout majeur pour la PS5. Une manette plus pratique, plus durable, et surtout mieux adaptée aux longues années de jeu qui attendent la console. Pas mal non ?

Techniquement, une batterie amovible ne se limite pas à une simple question de confort. Cela implique de revoir la conception interne de la manette PS5 : système de clips, compatibilité avec la recharge USB-C et intégration sans perte de performances pour les vibrations haptiques ou les gâchettes adaptatives. Ce changement pourrait aussi ouvrir la voie à des batteries tierces plus puissantes, capables de doubler l’autonomie. Mais cela poserait aussi des questions de certification et de sécurité, que Sony devra contrôler de près pour éviter tout risque de surchauffe.

Source : PPE