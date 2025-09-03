Depuis son lancement en 2020, la PS5 a pris place dans des millions de foyers à travers le monde. En revanche, elle a mis du temps à enrichir véritablement sa gamme de modèles de collection. Mais la marque a su se rattraper ses derniers temps, avec des produits à l'image de ses jeux à succès. Un nouveau qui a déjà cartonné annonce d'ailleurs son retour, dans une version alternative que les fans vont une foi de plus s'arracher.

Un nouveau collector adoré sur PS5

Les collectionneurs sont bien gâtés en ce moment avec la PS5 ! Sony enchaîne les annonces qui ont de quoi faire briller les yeux des fans. Dernièrement, c'est l'édition 30e anniversaire de la console qui s'offrait un restock exceptionnel. Puis, demain, celles et ceux qui attendent Ghost of Yotei seront dans les starting-blocks pour obtenir un modèle à l'effigie du futur hit de PlayStation. Mais, ce n'est pas la seule chose qui vous attend ce mois-ci.

À la grande surprise de tout le monde, Sony a pris un peu d'avance sur l'anniversaire d'un de ses derniers jeux à succès pour faire une belle annonce. Eh oui ! Samedi prochain, le 6 septembre, Astro Bot soufflera sa première bougie. PlayStation veut donc marquer le coup pour le GOTY de la PS5. C'est pourquoi un nouveau collector sera très bientôt disponible.

Sony vient de dévoiler une nouvelle DualSense pour Astro Bot. Il s'agit de la même version que celle sortie l'an dernier, à un détail près. Comme le précédent modèle, il s'agira d'une manette PS5 blanche décorée de touches de bleu avec les yeux du petit robot sur le pad. Mais, cette fois-ci, ses yeux traduisent un sourire ! Ce n'est qu'une légère différence, mais celle-ci permet de redonner une chance à celles et ceux qui avaient loupé la première en 2024.

Cette nouvelle manette Astro Bot sortira le 30 octobre prochain. Cependant, les précommandes ouvriront dans le 12 septembre 2025. Il faudra être rapide pour obtenir votre exemplaire de la manette PS5 en édition limitée. Elle sera disponible en ligne sur le PlayStation Direct et en boutique chez les revendeurs participants.