Bonne nouvelle, la PS5 prépare l’arrivée d’une mise à jour très attendue par les joueurs depuis un certain temps maintenant. Une bouffée d’air frais en perspective !

Malgré ses années de service, la PS5 souffre encore de quelques petits désagréments, et une bonne partie de la communauté réclame des améliorations à plusieurs niveaux. L’un de ces changements vient justement d’être annoncé, pour le plus grand plaisir des joueurs.

Un vrai gain de confort pour les joueurs PS5… et PC

Sony vient de faire une annonce discrète mais très attendue par une partie de sa communauté : la manette DualSense va bientôt pouvoir être associée à plusieurs appareils en même temps. Une mise à jour logicielle est prévue pour la fin de l’année 2025. Un petit changement sur le papier, mais une vraie avancée en matière de confort d’utilisation.

Jusqu’à présent, utiliser une manette DualSense sur plusieurs appareils était un exercice frustrant. Passer de la PS5 au PC, à un smartphone ou même à une tablette nécessitait de réinitialiser l’appairage Bluetooth à chaque fois. Ce processus, bien que simple techniquement, finissait par décourager plus d’un joueur, surtout ceux qui jonglent régulièrement entre différentes plateformes.

Avec cette mise à jour, Sony promet de mettre fin à cette gymnastique. La manette pourra retenir plusieurs profils de connexion et permettre de basculer rapidement de l’un à l’autre, sans devoir à chaque fois « oublier » le dernier appareil utilisé. Une fonctionnalité déjà présente chez certains concurrents, notamment du côté des manettes Xbox, mais qui faisait cruellement défaut sur la DualSense pour la PS5.

DualSense et PlayStation 5.

Une mise à niveau discrète mais stratégique

L’annonce, faite via le compte officiel PlayStation sur les réseaux sociaux, n’a pas été accompagnée de démonstration ou de détails techniques pour l’instant. Mais les réactions ne se sont pas fait attendre. Pour beaucoup d’utilisateurs, notamment ceux qui jouent en Remote Play ou utilisent un Steam Deck, cette fonction est une véritable bouffée d’air frais.

Cette évolution sur PS5 s’inscrit dans une volonté plus large de Sony d’ouvrir son écosystème. Entre les portages de jeux sur PC, le développement du PlayStation Link, ou encore les rumeurs persistantes autour de nouveaux accessoires, le constructeur cherche clairement à rendre ses périphériques plus polyvalents. Et cette capacité multi-appareils pour la DualSense est une étape logique, voire nécessaire.

Bien que saluée, l’annonce soulève aussi plusieurs interrogations pour la PS5. Comment le basculement entre les appareils fonctionnera-t-il en pratique ? Faudra-t-il presser un bouton spécifique ? Y aura-t-il un système de couleurs ou d’indicateurs lumineux pour signaler quel appareil est actif ? Et surtout, est-ce que cette fonction sera aussi étendue aux manettes du PS VR2, souvent critiquées pour leur gestion fastidieuse de l’appairage ? Bref, encore des questions sans réponse.

Source : PlayStation