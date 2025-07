Ça faisait un petit moment qu'une occasion de taper sur Sony ne s'était pas présentée. Ces derniers temps, le constructeur avait plutôt fourni de belles nouveautés sur PS5 à sa communauté. Mais toutes les belles choses ont une fin. Un coup dur vient de frapper de plein fouet les joueuses et joueurs de longue date, mais aussi leur porte-monnaie. La pilule est d'autant plus difficile à avaler pour l'heure qu'aucune explication n'a été donnée par PlayStation pour le moment.

Une triste disparition sur PS5

Avis aux joueuses et joueurs PS5 ! Avez-vous vu les avatars que vous collectionniez à l'époque de la PlayStation 3 ? Eh oui, pour vous aussi ils ont disparu. Depuis le mois de juillet, des internautes déplorent la perte de ces images qui servaient à habiller leur profil depuis plus de dix ans et pour lesquelles ils ont souvent dépensé de l'argent. Une fois de plus, le numérique prouve que l'achat ne garantie pas la possession pleine et entière ad vitam æternam.

PlayStation a pourtant pris soin de repenser son interface utilisateur ces derniers mois. En effet, la PS5 s'est doté d'un tout nouveau centre d'accueil, désormais personnalisable. Ce hub redonne également de la place aux thèmes animés, très appréciés du temps de la PS4. Même si on ne retrouve pas encore la richesse de cette dernière, le constructeur s'est montré à l'écoute de sa communauté. Mais, jusqu'à une certaine limite semble-t-il.

De fait, une mauvaise surprise a frappé les joueurs et joueuses ces derniers jours. Les avatars datant de l'ère PlayStation 3 sont en train de disparaître sous l'ère PS5. Uncharted, Devil May Cry, Resident Evil... quelle que soit la licence, les premières illustrations du PSN ne sont plus accessibles, même si vous les avez achetées. Mais n'allons pas trop vite en besogne, elles pourraient faire leur réapparition prochainement. Du moins, l'espère-t-on. Car Sony n'a pas encore communiqué à ce sujet. Dès lors, il ne pourrait s'agir que d'un bug qui n'attend que d'être résolu.

© EmilyCFW sur YouTube.