Elle était attendue de longue date. Il y a quelques temps maintenant, PlayStation et Discord annonçaient un partenariat pour intégrer le chat vocal directement sur la PS5. Xbox avait cependant grillé la priorité mais cette fois c’est la bonne. Les deux géants de la tech annoncent l’arrivée dès aujourd’hui de Discord sur PS5. Attention toutefois, tout le monde ne pourra pas encore en profiter.

Discord enfin sur PS5, mais pas pour tout le monde

Discord arrive ce mardi 2 février 2023 sur PS5. Désormais les joueurs peuvent utiliser le chat vocal de l'application appréciée des gamers directement depuis leur PlayStation 5. Une fonctionnalité attendue de longue date par celles et ceux amateurs de jeu en cross-play qui joueraient en multijoueur avec des amis sur PC par exemple. L’intégration complète ne sera néanmoins pas disponible pour tout le monde dans un premier temps. Seuls ceux inscrits au programme bêta du logiciel système PS5 pourront en profiter. Sa disponibilité sera ensuite élargie à l’ensemble des joueurs. Si le communiqué de presse ne donne pas de date, Tom Henderson avait affirmé que son déploiement complet était prévu pour le disponible le 8 mars 2023 avec la mise à jour 7.00.

Les bêta-participants PS5 recevront donc un e-mail contenant un code leur permettant de mettre à jour leur console avec le logiciel bêta de Discord. Une fois installée, ils n’auront plus qu’à se rendre dans Réglages > Utilisateurs et comptes > Services liés pour découvrir une nouvelle option leur permettant d’associer leur compte Discord sur PS5. Il sera ensuite nécessaire de lier son compte PSN avec celui du service de messagerie. Une confirmation sera requise via deux options : l’utilisation d’un QR code pour se connecter à l’aide de son smartphone, ou utiliser le navigateur de la PS5 afin de se connecter à l’aide d’Internet sur la console. La première option étant plus simple et plus rapide, elle est vivement recommandée. Une fois cette passée, les joueurs PlayStation 5 pourront enfin échanger avec leurs amis Discord directement depuis leur console.