Peu après que les hackers aient annoncé avoir réussi à jailbreaker la PS5, la console a reçu deux nouvelles mises à jour. Des updates de routine visant à améliorer « la stabilité et les performances », comme on en a l’habitude. Cependant, la dernière en date cache bien plus qu’il n’y paraît.

De nouvelles fonctionnalités arrivent sur PS5

La dernière mise à jour PS5 a été examinée sous toutes ses coutures par le site Push Square. Comme le révèle le média américain, la version 22.02-06.02.00.04 de la console ne se contente pas seulement « d'améliorer les performances du système ». Contrairement à ce que Sony annonçait dans ses patch notes, deux fonctionnalités ont reçu des changements. Nouveauté phare de la PS5, les Cartes d’Activités conçues pour aider les joueurs pour leurs activités in-game. La façon dont elles sont présentées quand vous êtes en jeu a changé.

Plutôt qu’une liste d’icônes qui s’étendent en longueur, les Cartes d’Activités sont désormais rangées dans des dossiers spécifiques : Solo ou Multijoueur. De quoi améliorer la lisibilité pour les joueurs PS5 friands de cette fonctionnalité. Le second gros changement concerne les fameux trophées. Désormais, la liste d’un jeu s’affiche plus intuitivement depuis une carte dédiée, sans avoir à repasser par le menu. Il est même possible d’épingler certains trophées en temps réel sans faire plusieurs manipulations. Une fonctionnalité qui devrait donc ravir les chasseurs de trophées.