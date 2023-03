Il n’y a pas que les joueurs PC et Xbox Series qui peuvent profiter de jeux gratuits temporaires. Certes les abonnés au PS Plus Premium sont régulièrement gratifiés de démos de plusieurs heures exclusives, mais pendant les jours qui viennent c’est bien l’ensemble des joueurs PS5 qui pourront essayer temporairement deux grosses productions sans concession. Pas d’entourloupe ni d’abonnement requis pour jouer. En solo du moins, car les conditions appliquées à tous les jeux des consoles de Sony s’imposent également ici. Le PlayStation Plus sera donc nécessaire pour accéder aux fonctionnalités en ligne et c'est tout.

La surprise de 2022 gratuite sur PS5

C’était l’une des grosses surprises de 2022. Lors de son premier contact avec les joueurs, Marvel’s Midnight Suns en avait refroidi plus d’un. Pourtant cette rencontre surprenante de l’univers Marvel et de XCOM a su prendre en compte les critiques pour créer une expérience aux petits oignons. Acclamé par la critique et les amateurs du genre, ce jeu de stratégie repose sur un système de deck brillant, des combats grisants et un fanservice vraiment bien amené. Pour autant, si c’est une véritable pépite en la matière, Marvel’s Midnight Suns n’a pas rencontré le succès commercial escompté, le titre peinant à se faire connaître du grand public.

2K entend bien corriger le tir en laissant les joueurs PS5 y jouer gratuitement pendant quelques jours. Dès à présent et jusqu’au dimanche 26 mars à 19h59, heure française, Marvel’s Midnight Suns est disponible sans frais, sans PS Plus et dans son intégralité. Ce temps de jeu ne suffira en revanche pas à terminer l’histoire principale qui requiert environ 37 heures, mais cela permettra aux joueurs PS5 de découvrir les différents modes de jeu et de découvrir si cette petite pépite est faite pour eux ou non.

Far Cry 5 jouable gratuitement sur les consoles PlayStation

Far Cry 5 célèbre ses cinq ans de la plus belle des manières. Comme l’avait annoncé Ubisoft en amont, l’épisode plongeant les joueurs dans un coin pas si paisible que ça du Montana est jouable gratuitement sur PS5 et PS4 le temps de quelques jours. Du 23 au 27 mars, les joueurs peuvent donc découvrir ce titre qui reprend tous les éléments qui marchent de la licence tout en cherchant à se différencier. Dans nos colonnes, le titre nous avait conquis pour son ambiance travaillée, ses personnages, son méchant et son monde ouvert finalement riche. Ça tombe d'autant plus à pic, que le jeu a reçu sa mise à jour next-gen tout récemment avec les sacro-saints 60 fps à la clé.

Là encore par PS Plus requis, du moins pour la partie solo. Puisque c’est bien Far Cry 5 dans son intégralité et l’ensemble de ses modes de jeux qui peuvent être essayés, le mode coopération sera lui aussi disponible. Fonctionnalité en ligne oblige, un abonnement sera nécessaire si vous voulez jouer à plusieurs. La campagne principale n’est quant à elle pas soumise à cette condition. Notez que ces deux jeux gratuits PS5 sont également disponibles sur Xbox Series pendant la même période, mais ils nécessitent un abonnement Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate pour en profiter.