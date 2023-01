La PS5 5 ne cesse d’évoluer et accueillera prochainement deux importantes fonctionnalités dans une nouvelle mise à jour qui, non seulement fera plaisir aux joueurs, mais améliorera également drastiquement l’expérience, notamment en faisant de la place sur votre disque dur.

Deux grosses nouveautés arrivent sur PS5

Dans un premier temps, c’est le chat vocal qui prendra du galon avec l’arrivée de Discord. Oui, enfin, après avoir été annoncé en 2021 et avoir fait l’objet de tout un tas de rumeurs concernant son avancée, les sources de Tom Henderson, insider réputé pour ses bonnes infos, ont confirmé que l’application arrivera enfin sur PlayStation 5 avec la mise à jour 7.0 qui arrivera dès le 8 mars 2023. Toutefois, les fonctionnalités disponibles au lancement n’ont pas été dévoilées. Si il est certains qu'il sera possible d'utiliser le chat vocal et les interactions classiques, il n'est par exemple pas fait mention du service Nitro de Discord ni des options permettant de streamer son écran.

En plus de Discord, la mise à jour 7.0 de la PS5 nous offrira une fonctionnalité qui devrait ravir les joueurs n’ayant plus de place sur leur disque dur. Les sources d’Henderosn affirment en effet que Sony va déployer une option permettant de jouer à ses jeux PS5 en streaming au lieu de les installer sur sa console. S’il faudra bien entendu avoir une connexion suffisamment solide pour encaisser, ça reste tout de même une fonctionnalité sacrément utile sur le papier.

Ici n’ont plus nous n’avons pas plus de détails et l’on ne sait pas, par exemple, si tous les joueurs pourront en profiter ou non, ou si cette fonctionnalité sera réservée aux abonnés du PS Plus au même titre que d’autres options, comme les sauvegardes dans le cloud.

Ces fonctionnalités, vous les attendiez vous aussi ?