L'un des jeux les plus attendus de ce début d'année 2026 refait parler de lui sur PS5, et c'est pour une très bonne nouvelle : vous pouvez l'essayer gratuitement dès maintenant.

Si vous cherchiez de quoi occuper le week-end pluvieux à venir, voilà une nouvelle qui pourrait bien vous réjouir si vous avez une PS5 à la maison. L'une des plus grosses sorties de février 2026 peut être testée gratuitement dès maintenant, et il n'y a même pas besoin d'être abonné au PS Plus pour en profiter. Il suffit d'allumer sa console, en prenant quand même soin d'avoir libéré 81 Go avant de se lancer. Ça fait beaucoup.

Cette annonce concerne l'une des grosses sorties de ce début d'année, prévue pour février 2026. Nioh 3, le prochain épisode de la série de Team Ninja, doit en effet sortir sur PC et PS5 le 6 février. Oui, c'est déjà vendredi prochain. Mais si vous êtes plus qu'impatient à l'idée de mettre la main sur ce Souls-like très attendu, vous pouvez dès maintenant télécharger sa démo jouable qui vient de paraître sur PS5 et Steam.

Essayez gratuitement l'une des plus grosses sorties PS5 du début d'année

Pour rappel, Nioh 3 s'inscrit donc dans la lignée des deux épisodes précédents, avec un Japon visuellement impressionnant et des affrontements aussi nerveux que douloureux. La série a toujours revendiqué ses inspirations côté gameplay, qui ne sont pas sans rappeler les jeux de From Software avec une teinte d'inspiration hack & slash. Ce nouvel épisode permet d'ailleurs d'incarner un certain Tokugawa Takechiyo, destiné à devenir le nouveau Shogun jusqu'à ce que son frère décide de faire (littéralement) de sa vie un enfer.

Les combats sont quant à eux toujours basé sur un système de postures entre lesquelles on peut alterner pour aborder les affrontements. On peut tout à fait adopter un style de jeu plus lourd avec des attaques lentes mais dévastatrices, ou opter pour une jouabilité plus rapide en abusant de l'esquive. Nous avions pu tester le titre sur PS5 Pro en fin d'année dernière, et vous livrer nos impressions.

Dès aujourd'hui, vous pouvez donc à votre tour découvrir un bout de ce troisième épisode sur PlayStation ou Steam, puisque la démo du titre vient d'y paraître. Elle comporte déjà de quoi se faire la main pendant quelques heures, en attendant la sortie complète sur PC et PS5 le 6 février.