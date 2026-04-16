Pas de State of Play à l’horizon. Les rumeurs évoquaient une prise de parole cette semaine et, il faut se rendre à l’évidence, elle n’aura pas lieu. Preuve supplémentaire, s’il en fallait encore une, Sony a respecté son calendrier à la lettre pour annoncer les nouveautés du PS Pus Extra et Premium d’avril 2026, timing généralement bousculé à l’approche d’une conférence. Ce mois-ci, les abonnés pourront ainsi découvrir un peu moins d’une dizaine de nouveaux jeux gratuitement via leur abonnement, dont Horizon Zero Dawn Remastered ou encore The Crew Motorfest, pour les amateurs de vitesse. Bonne nouvelle également pour ceux qui n’ont plus d’abonnement actif : ils peuvent malgré tout tester l’un des jeux français les plus prometteurs de l’année gratuitement sur PS5, avec ou sans PS Plus.

Un jeu narratif français très prometteur à tester sur PS5

Après la sensation Clair Obscur Expedition 33, la scène indépendante française attire plus que jamais les regards. 2026 sera également marquée par plusieurs belles productions de chez nous. Darwin's Paradox nous a replongé dans les heures de gloire de MGS, Don’t Nod nous emmènera dans une virée spatiale avec Aphelion, dont notre test arrive prochainement sur Gameblog, tandis qu’Asobo s’essaiera davantage à l’action avec Resonance: A Plague Tale Legacy. Côté jeux narratifs, les regards sont braqués sur Digixart, déjà derrière les excellents 11-11: Memories Retold et Road 96. Le studio français reviendra sur PS5, Xbox Series et PC ce 22 avril 2026 avec Tides of Tomorrow, une nouvelle proposition originale qui pourrait bien bousculer les codes du jeu narratif.

Sa particularité ? Un soupçon de multi asynchrone. Comprenez que vous suivrez les traces d’un autre joueur passé avant vous, dont les choix et les actions influenceront directement le cours de votre partie. Une zone deviendra plus sécurisée après un passage chaotique ou, au contraire, le chemin sera plus facilité par une approche plus discrète ou pactiste. Un regard original sur les jeux narratifs, à découvrir donc gratuitement sur PS5. Suite à la forte demande des joueurs, le studio français a ainsi rendu sa démo disponible sur la console.

Bnade-annonce en VOST de Tides of Tomorrow sur PS5.

Qu'attendre de cette démo gratuite ?

Cette dernière permettra de découvrir le début de votre périple dans la peau d’un Tidewalker, des êtres mystérieusement liés entre eux. Direction l’Île-Marchande pour dérober un stock de médicaments à un Maraudeur redouté. Seulement, cette mission sera directement influencée par les actions d’un autre joueur. L'attitude des habitants, les situations ou l'atmosphère générale des lieux fluctuent donc en fonction des décisions de la personne passée avant vous. Tides of Tomorrow sera ainsi disponible le 22 avril 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.