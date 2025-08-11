Comme d'autres boutiques telles que l'Epic Games Store ou Steam côté PC, le PlayStation Store se fend régulièrement de diverses offres pour obtenir des jeux à pris réduits, voire gratuits, d'une manière permanente ou temporaire, sur PS4 et PS5. L'offre qui nous intéresse devrait toutefois grandement valoir le détour, car permet de tester gratuitement un titre qui génère beaucoup d'engouement auprès de la communauté, car s'annonce particulièrement bon, en plus de marquer le grand retour d'une licence culte de SEGA.

Une potentielle œuvre d'arts (martiaux) à tester gratuitement sur PS5 et PS4

Depuis quelques temps, de nombreuses licences iconiques d'un temps qu'on pensait révolues reviennent à la surface, pour ravir les nostalgiques et essayer de conquérir un nouveau public. C'est particulièrement le cas du côté du Japon, ave de nombreux retours en force comme Silent Hill f chez Konami, Ninja Gaiden 4 chez Team Ninja, Onimusha Way of the Sword chez Capcom ou encore SEGA avec notamment le très bon Streets of Rage 4. C'est justement de ce côté-là que le jeu à tester gratuitement en ce moment sur le PlayStation Store des PS5 et PS4 qui nous intéresse se trouve.

Pas moins de 14 ans après un jeu un peu resté dans l'ombre sur 3DS, et 22 ans après sa dernière entrée sur PS2, voici qu'un autre monument des consoles SEGA de naguère entend revenir en grandes pompes sur le devant de la scène ce 29 août : Shinobi Art of Vengeance, développé par Lizardcube, l'un des studios à qui l'on doit justement le retour coup de poing de Streets of Rage 4. Le légendaire shinobi Joe Musashi revient ainsi avec son iconique tenue blanche, ses shurikens et son katana pour tout découper, sur PS5 et PS4, mais également PC, Xbox Series et Nintendo Switch 2 et 1.

Ce tout nouvel opus de la mythique franchise de SEGA s'annonce comme un retour aux sources éclatant pour la série, avec un nouveau jeu en 2D, mais avec une direction artistique à se damner, et surtout un gameplay proprement incisif. C'est en tout ce que l'on peut glaner des derniers trailers du jeu et d'une démo, que vous pouvez donc essayer en ce moment sur PS5 et PS4, entre autres plateformes, en attendant sa sortie ce 29 août. Sortez donc les shuriken et vos techniques de ninjutsu pour vous préparer comme il se doit au retour en forme olympique de Joe Musashi dans cette véritable œuvre d'arts martiaux de Lizardcube et SEGA.

Source : PlayStation Store