Les joueuses et joueurs qui officient sur PS5 ont dès à présent l'opportunité d'essayer gratuitement deux nouveaux jeux qui ont tout pour vous mettre dans l'ambiance de ce mois d'octobre.

Plus que l'arrivée de l'automne, c'est la « spooky season » qui a démarré ce mois-ci ! Alors qu'Halloween approche à grands pas, le PS Store vous permet de trouver des jeux de saison à moindre coût. Mais si vous en essayiez deux gratuitement ? C'est ce que vous propose la PS5. C'est l'idéal pour vous faire une idée avant de concrétiser l'achat, d'autant plus si vous aimez jouer à vous faire peur.

Dark Atlas Infernum, un FPS horrifique à tester gratuitement

Amateurs de jeux d'horreur sur PS5, Dark Atlas Infernum devrait retenir votre attention. Ce titre à la première veux à tout prix vous faire sursauter par sa dimension psychologique qui jouera assurément avec vos nerfs. Ouvrez bien les yeux et ne soyez pas surpris si une silhouette fantomatique apparaît soudainement près de vous.

L'intérêt de Dark Atlas Infernum, c'est avant tout sa narration. Ce jeu développé par Selectavision vous propose une histoire ésotérique glaçante. Tentez de recouvrir la mémoire en cherchant les clefs de vos souvenirs dans un décor lugubre. Bien qu'il n'ait pas encore de date de sortie fixe, le titre se laisse déjà essayer sur PS5 grâce à sa démo gratuite.

Unmourned sort sa démo gratuite sur PS5

Quitte à se faire peur, autant le faire doublement. L'autre titre à essayer gratuitement sur PS5 est tout aussi horrifique. Il s'agit cette fois d'Unmourned, qui ne révélait pas plus tard que cette semaine son trailer de gameplay. Visant a priori une sortie autour du mois de novembre 2025, qui doit encore se confirmer définitivement, c'est l'occasion de voir si le jeu en vaut la chandelle.

Ici aussi, vous prenez part à une aventure en FPS à la recherche de vos souvenirs. Juste après avoir emménagé dans une nouvelle maison, vous serez confronté à des événements paranormaux qui réveillent en vous des scènes familières. Votre caméscope sera alors l'outil indispensable pour faire la lumière. Si vous aimez les jeux à la Outlast, Unmourned pourrait donc vous plaire. Il ne vous reste plus qu'à vous faire une idée grâce à sa démo gratuite sur PS5.