À quelques semaines de sa sortie, Digimon Story: Time Stranger s’offre une démo sur l’ensemble des plateformes pour donner un aperçu de ses nouveautés à son public.

Pour les fans de Digimon, c’est une attente pour le moins interminable qui va bientôt pouvoir prendre fin. En effet, huit ans après avoir été annoncé par Media.Vision, Digimon Story: Time Stranger se trouve enfin aux portes de sa sortie, puisqu’il débarquera officiellement sur PS5, Xbox Series et PC à compter du 3 octobre prochain. Et la bonne nouvelle, c’est que les joueurs n’auront pas forcément besoin d’attendre jusque-là pour pouvoir en profiter, puisqu’une démo est d’ores et déjà disponible sur l'ensemble des plateformes.

Digimon Story: Time Stranger s’offre une démo avant sa sortie

En effet, comme annoncé par le studio avant-hier, une démo gratuite de Digimon Story: Time Stranger est désormais disponible sur PS5, Xbox Series et PC, de sorte à permettre à tous ceux qui le souhaitent d’avoir un premier aperçu de ce qui les attend dans ce septième opus de la série des Story. De quoi permettre aux fans de remettre tranquillement les pieds dans cet univers donc, huit ans après la sortie de Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory, qui avait bénéficié d’un accueil plutôt favorable dans l’ensemble.

Pour rappel, Digimon Story: Time Stranger invitera les joueurs à en apprendre plus sur les liens qui unissent les humains et les Digimon au travers d’une quête épique visant à empêcher une apocalypse menaçant le monde. À l’instar de Pokemon, il sera alors possible de faire la rencontre de nombreux Digimon, qu’il faudra entraîner et faire évoluer afin qu’ils combattent à nos côtés dans des affrontements au tour par tour. Et il y aura de quoi faire, puisque le studio annonce la présence de pas moins de 450 Digimon dans ce nouvel opus.

Et si tous ne seront évidemment pas disponibles dans cette démo, cela reste tout de même un bon moyen de s’acclimater avec le gameplay du jeu, en attendant que Digimon Story: Time Stranger ne soit enfin disponible. D’ailleurs, à l’heure où sont écrites ces lignes, Media.Vision n’a pas encore précisé le contenu exact de cette démo. « Attention, agent : il semble qu’il se passe quelque chose à Shinjuku. Prêt à aller voir ? » nous dit-on seulement sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus, vos PS5, Xbox Series et PC n'attendent donc plus que vous.