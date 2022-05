Alors que certains joueurs peinent encore à acheter un PS5, Sony vient de dévoiler de nouveaux produits pour personnaliser la console. Trois nouveaux coloris arrivent pour rendre sa PS5 plus éclatante que jamais.

Le ravalement de façade de la PS5 se poursuit. En janvier dernier, Sony coupait l’herbe sur le pied de plusieurs revendeurs en lançant ses propres faceplates. Le concept est simple, vous changez les plaques de votre console pour lui offrir un nouveau look. Après le Cosmic Red (rouge) et le Midnight Black (noir), place à trois nouveaux coloris.

Trois nouvelles façades PS5

Ils ne surprendront personne, puisqu’il s’agit des mêmes teintes que les dernières déclinaisons de DualSense. A compter du 17 juin, les joueurs pourront acheter des façades PS5 avec ces nouveaux coloris, à savoir Galactic Purple (violet), Starlight Blue (bleu) et Nova Pink (rose). Comme les précédentes, ces faceplates seront d’abord disponible dans la boutique PlayStation Direct pour 55 euros. Elles arriveront ensuite dans le courant de ce même mois chez les revendeurs habituels, voire au plus tard à la mi-juillet.

Une initiative qui ravira les amateurs de personnalisation, les collectionneurs ou tout simplement celles et ceux qui souhaitent harmoniser leur console avec leur manette. En attendant, de nombreux joueurs peinent encore à mettre la main sur une PS5, et si l’on en croit Intel la pénurie de semi-conducteurs, et donc les problèmes de stocks, ne sont pas prêt de s’arranger.