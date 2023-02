Annoncé comme étant révolutionnaire, le casque PSVR 2 de Sony compte bien mettre les petits plats dans les grands pour séduire les joueurs. Bien qu’il est obligatoire de disposer d'une PS5 pour pouvoir y jouer, même si certains utilisateurs ont déjà essayé de brancher le PSVR 2 sur PC, le casque tente de s’ouvrir au plus grand monde et prévoit plusieurs dizaines de jeux au lancement. Et il y en a pour tous les goûts.

De l’aventure, de l’horreur, du fun et même quelques OVNI sont au programme. Certains comme Horizon Call of the Mountain, Moss 2 ou encore les modes VR de Gran Turismo 7 et Resident Evil Village sont d’ores et déjà disponibles et accessibles via la PS5, mais d'autres n'arriveront qu'un peu plus tard. C’est le cas par exemple du jeu d’horreur Switchback ou encore de The Walking Dead Saints and Sinners 2 qui ne sortiront tous les deux qu'au mois de mars.

Mais avant de passer à l’achat, quoi de mieux qu’une petite période d’essai pour voir ce que valent ces jeux et surtout, si l’on supporte le motion sickness ? Ça tombe bien puisque Sony propose déjà quelques démos et que d’autres arriveront par la suite.

De nouvelles versions d'essai sur PS5 pour les jeux PSVR 2

Pour ce lancement donc, PlayStation annonce qu’il sera possible d’essayer une poignée de titres, parmi les plus « gros ».

Une mise en garde toutefois. Pour le moment, Sony ne précise pas si ces démos sont ou seront exclusives aux abonnés PS Plus Premium, comme c’est le cas pour les versions d’essai PS5 actuellement. Sur PS Store, nous avons essayé de retrouver les dites versions d’essai de jeux PSVR 2 sans trop de succès. Seule celle d’Horizon Call of The Mountain apparaît à l’heure où ses lignes sont écrites, et il n’y a aucune mention d’un quelconque abonnement. Ce qui suggère, à première vue, que ces démos sont gratuites pour tout le monde et pas seulement pour les abonnés au PS Plus Premium. Notez toutefois que cela pourrait changer dans les heures ou jours qui viennent. Tout se met en place petit à petit et ce n’est pas encore très clair.

PlayStation Blog affirme également que les différents essais seront proposés d'office lorsque les joueurs lanceront leur PSVR 2 la première fois. Ces derniers pourront aussi être trouvés directement sur le PS Store.

Mais pour le moment, voici la liste des jeux PSVR 2 qu’il sera possible de tester gratuitement :

Horizon Call of The Mountain

Resident Evil Village

Star Wars : Tales from the Galaxy's Edge

Comme dit plus haut, d'autres jeux seront ajoutés au fur et à mesure. D'ailleurs, nous devrions très certainement en apprendre plus lors du State of Play prévu dès demain soir. Nous tiendrons cette liste à jour le cas échéant.