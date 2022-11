Alors que la PS5 a soufflé sa seconde bougie la semaine dernière, Sony a opéré quelques changements discrets quant à l’interface de la console. Des modifications qui ont été découvertes par les joueurs américains. Voici ce qui va évoluer.

La page Explorer de la PS5 fait peau neuve

Du changement arrive sur la PS5. Aux États-Unis les utilisateurs ont pu constater depuis quelques jours des modifications drastiques quant à la page Explorer du menu de la console. Plutôt que de cumuler les articles du PS Blog sur lesquels il fallait cliquer pour en voir le contenu, elle met désormais en avant des informations plus intéressantes. Il est donc possible de voir l’activité de ses amis et surtout un résumé de votre niveau de Trophées, vous montrant votre progression jusqu'au prochain rang. En scrollant un peu plus, les joueurs peuvent découvrir des posts d’actualité sur les jeux suivis et même des articles de PlayStation allant de trailers ou de détails sur la manette édition collector de God of War Ragnarok par exemple.

Nouvelle interface Explore de la PS5 via PushSquare

Pas la peine de chercher la page « Explore » sur votre PS5, la fonctionnalité n’est réservée qu’aux États-Unis. A la place, nous avons un onglet Actualités Officielles dans la Game Base qui s’en rapproche mais qui est bien moins fourni puisqu’il ressemble à une Carte d’Activité classique. Avec cette mise à jour discrète, Sony répond à l’une des critiques quant à l’interface utilisateurs de la PS5. Nombreux étaient celles et ceux qui regrettaient le menu « Nouveautés » de la PS4 qui affichait des informations similaires. Reste à voir si le constructeur se décidera à déployer cette page sur l’ensemble des territoires dans une future update.