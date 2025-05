Pour fêter le retour d'une exclusivité plus boudée que d'autres productions PlayStation, Sony offre du contenu gratuit pour un jeu qui est de retour sur PS5 et PC Steam.

Le planning PS5 de l'année 2025 s'est développé ces dernières semaines. Ainsi, en peu de temps, Sony Interactive Entertainment a confirmé les dates de sortie pour Marathon, Death Stranding 2, Ghost of Yotei et Lost Soul Aside, entre autre choses. Pour Lost Soul Aside, le jeu est toujours prévu en 2025, mais le lancement a glissé du 30 mai 2025 au 29 août 2025. En espérant que ce soit la bonne, car le titre d'action du directeur Yang Bing a été révélé en 2016. Mais à l'époque, il n'avait pas le soutien de PlayStation qu'il a maintenant. On croise les doigts, et en attendant, il y a du contenu gratuit à récupérer pour cette exclu du moment.

Du contenu gratuit PS5 pour cette balade en apocalypse infectés

L'été et la rentrée 2025 vont être bien chargés pour les joueuses et joueurs PS5, car au-delà des exclusivités citées, il y a évidemment d'autres jeux qui sortiront avant et après, et pas seulement des titres first-party dédiés totalement ou en partie à la console. La semaine dernière, une seconde chance a été offerte à Days Gone. Un jeu qui a eu moins de succès critique et commercial que d'autres licences PlayStation. Le fait que les tests aient été publiés en amont de la sortie, sans l'application des patchs, a notamment entaché sa réputation, même si la technique n'était pas le seul point discutable.

Mais la page de la technique défaillante est tournée depuis un bout de temps maintenant, et c'est encore moins un souci avec la sortie de Days Gone Remastered sur PS5 et PC. Pour célébrer cette sortie jeux vidéo du 25 avril 2025, Bend Studio, Sony Interactive Entertainment et Twitch se sont alliés pour offrir un contenu gratuit à tout le monde sur PS4 et PS5. Même si vous n'avez pas craqué pour le jeu complet ou la mise à niveau à 9,99€. Alors ce n'est pas grand-chose en soi, mais si vous êtes fans du soft, un avatar est offert jusqu'en mai prochain.

Cet avatar PSN pour Days Gone Remastered est offert sur PS5 et PS4 via le concept de Twitch Drops. C'est quoi ? En ayant un compte Twitch, en le liant à des jeux précis, et en regardant des livestream sur ledit titre, vous pouvez débloquer des récompenses plus ou moins importances. Ici, c'est donc un avatar « Drifter Bike PSN », qui représente la moto du héros principal Deacon St. John. Voici la marche à suivre pour l'obtenir en sachant que ce cadeau disparaitra dès le 24 mai 2025.

Rendez-vous un livestream Twitch sur Days Gone Remastered parmi les chaînes participantes

Regardez 30 minutes d'un stream, n'importe lequel de la liste

Découvrez les récompenses que vous avez obtenus en accédant à votre inventaire de Drops

Source : Twitch.