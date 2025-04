Lost Soul Aside, l’un des jeux d’action les plus attendus de l’année sur PS5, revient avec une mauvaise nouvelle : son lancement est une nouvelle fois repoussé. Il va donc falloir faire preuve d’un peu plus de patience. Voici ce qu’il faut retenir.

Un retard pour ce jeu très attendu sur PS5

Ainsi, Lost Soul Asid ne sortira finalement pas fin mai comme prévu. Le studio Ultizero Games a annoncé un nouveau report : le jeu arrivera désormais le 29 août 2025, sur PS5 et PC. Ce n’est pas la première fois que Lost Soul Aside prend son temps. Le projet, lancé à l’origine en solo par Yang Bing, a vu le jour en 2016 avant d’être repéré par Sony. Depuis, le développement avance doucement mais sûrement. Le jeu avait enfin trouvé une date de sortie... jusqu’à ce report de dernière minute.

Mais contrairement à d'autres cas, ce délai est plutôt bien accueilli. Pourquoi ? Parce que le studio prend le temps de peaufiner le jeu sur PS5 et PC. Et dans un marché saturé de jeux lancés trop tôt, ce genre de décision est de plus en plus saluée par les joueurs.

Offrir une expérience plus solide

Dans un message adressé aux fans, le créateur du jeu sur PS5 et PC a pris la parole. Il explique vouloir respecter les standards de qualité fixés par le studio. Autrement dit, ce report n’est pas un recul, mais une façon de livrer un jeu plus abouti. Un meilleur équilibrage, une technique plus propre, une expérience plus fluide... C’est ce que les développeurs visent.

En repoussant la sortie à fin août, Lost Soul Aside évite la foule sur PS5. Le mois de mai est déjà chargé, avec des titres comme Elden Ring: Nightreign ou Death Stranding 2. Ce nouveau créneau pourrait permettre au jeu de respirer un peu et de capter plus facilement l’attention. En revanche, août ne sera pas vide non plus. Il faudra compter avec Metal Gear Solid Delta, prévu la même semaine, et d'autres poids lourds comme Borderlands, Silent Hill F, ou encore Doom: The Dark Ages. Pas simple de sortir du lot.

Source : Ultizero Games