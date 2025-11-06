La PS5 serait sur le point de s’offrir une nouvelle fonctionnalité, d’après un nouveau leak. Et clairement, ce serait une très bonne nouvelle pour les joueurs. Voici ce que l’on sait.

Et si PlayStation s’apprêtait à franchir une nouvelle étape ? De récents indices découverts dans les fichiers du PlayStation Store laissent penser que Sony prépare une fonction très attendue : le cross-buy entre PS5 et PC. Autrement dit, acheter un jeu sur console pourrait bientôt vous donner accès à sa version PC… gratuitement.

Une découverte qui fait beaucoup parler sur PS5

Tout est parti d’une trouvaille repérée dans les données internes du PlayStation Store. En fouillant le code du site, des utilisateurs ont remarqué de nouveaux symboles, dont un mentionnant clairement “PS5/PC Games” accompagné du terme “Cross-Buy”.

À première vue, cela peut sembler anodin. Mais ce genre d’ajout n’arrive jamais par hasard. Ces icônes apparaissent généralement lorsque Sony teste de nouvelles fonctionnalités avant de les rendre publiques. Très vite, la rumeur a enflammé les réseaux sociaux, le cross-buy PS5/PC serait-il sur le point de devenir réalité ?

PS5 Slim

Des vérifications qui confirment la piste

Face à l’excitation grandissante, plusieurs observateurs ont décidé de mener l’enquête. Résultat, ces symboles ne sont pas de vieilles traces oubliées, mais bien de nouvelles entrées ajoutées récemment au code du site.

Certains développeurs ont même réussi à reproduire ces icônes à partir des fichiers officiels du PlayStation Store. Bref, tout indique que Sony expérimente déjà cette option en coulisses.

Si cela se confirme, ce serait une étape naturelle dans la stratégie d’ouverture de Sony. Ces dernières années, le constructeur a multiplié les portages PC de ses plus grands succès : Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part I ou encore Marvel’s Spider-Man 2.

Mais jusqu’ici, console et PC restaient deux mondes bien séparés. Le cross-buy pourrait réunir ces deux univers en offrant plus de liberté aux joueurs. Acheter un jeu une seule fois et en profiter sur plusieurs supports : une idée simple, mais terriblement séduisante.

Une réponse à Xbox ?

Difficile de ne pas faire le parallèle avec Microsoft avec cet ajout PS5. Depuis plusieurs années, Xbox propose déjà son système “Play Anywhere”, qui permet d’acheter un titre sur console et d’y jouer aussi sur PC. Si Sony suit la même voie, ce serait un tournant stratégique majeur, mais aussi une façon de répondre directement à son concurrent. Pour les joueurs PlayStation, ce serait aussi un vrai confort : imaginez acheter Marvel’s Spider-Man 3 sur PS5 et le retrouver gratuitement sur votre PC, avec vos sauvegardes partagées. Une idée qui fait rêver, non ?

Source : Twitter