Véritable sensation sur le marché des gachas, Infinity Nikki est un vrai succès sur PS5 où le jeu a su séduire un vaste public de joueuses et joueurs fidèles. À l’instar de Genshin Impact ou encore Wuthering Waves, le jeu est régulièrement mis à jour avec du nouveau contenu et toujours plus d’objets à déverrouiller via les fameux tirages aléatoires qui font tout le sel des gachas. Infinity Nikki ne déroge pas à la règle et son prochain patch va non seulement ajouter de nouveaux équipements, mais aussi une fonctionnalité hyper demandée.

Gratuit sur PS5, Infinity Nikki se met à jour avec des fonctionnalités ultra demandées

Pour ceux qui ne connaissent pas, Infinity Nikki est un gacha disponible sur PS5, mais aussi sur PC, via Epic Games Store, et mobile, qui propose une aventure colorée, cosy et riche en phases de plateforme et en puzzle. C’est également un jeu où la mode est extrêmement importante puisque ce sont vos tenues qui vous donneront des compétences spéciales. D’ailleurs, la prochaine mise à jour ajoutera de nouvel équipement, dont une nouvelle tenue 5 étoiles qu’il faudra évidemment aller chercher dans les fameux tirages aléatoires. Pour fêter cette mise à jour, sachez que vous aurez pas moins de 100 tirages gratuits à débloquer, ce qui est pas mal du tout.

Mais si la mise à jour v1.5 Bubble Season est très attendue, c’est surtout parce qu'elle amène deux des fonctionnalités les plus demandées par la communauté. Dès ce patch, vous pourrez donc enfin inviter vos camarades à vous rejoindre en coopération, une option qui sera accompagnée d’une autre feature attendue : la possibilité de personnaliser la couleur des différentes pièces d’équipement et ainsi créer de nouvelles combinaisons pour le plus grand plaisir des amoureux-euses de mode.

La mise à jour v1.5 Bubble Season ajoutera également une toute nouvelle région, la Mer des Étoiles qui regorge de nouvelles missions, énigmes et autres petits secrets à découvrir. Le patch v1.5 d’Infinity Nikki est disponible dès ce 28 avril 2025 sur PS5, PC et mobile.