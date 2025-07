Parfois, quand on veut vraiment quelque chose, surtout dans le monde du jeu vidéo, il ne faut pas traîner. Surtout quand on sait que certaines personnes utilisent des bots pour tout rafler dès l’ouverture des précommandes. Cette fois encore, il va falloir être très rapide : la PS5 revient avec une édition que tout le monde adore.

Un design nostalgique pour la PS5

Les fans de PlayStation vont devoir être rapides. La fameuse PS5 édition limitée 30e anniversaire fait son grand retour en précommande. Cette version spéciale rend hommage à la toute première PlayStation sortie en 1994. Le problème, c’est que tout part en quelques minutes. Si vous en voulez une, il ne faudra pas traîner.

La console PS5 arbore un gris mat rappelant la PS1, avec des détails rétro et un logo qui fait remonter les souvenirs. Dans la boîte, on trouve aussi une manette DualSense assortie, un socle vertical et même une affiche collector. La sortie officielle est prévue pour le 29 septembre 2025, mais les précommandes arrivent. Il va falloir être ultra réactif pour profiter de tout ça.







Quand ouvrent les précommandes ?

Les précommandes PS5 anniversaires ouvrent aujourd’hui à 11h00 (heure française), mais uniquement pour les membres PlayStation Plus. Il faudra attendre le mardi 23 juillet à 11h00 pour une ouverture à tout le monde, dans la limite des stocks disponibles. Autant dire qu’il ne faudra pas perdre de temps. On retrouve dans les précommandes la manette seule, le pack avec la console et même le PlayStation Portal.

Sony l’annonce clairement : les quantités sont limitées à une console PS5 ou une manette par commande, pour éviter les reventes abusives. Malgré ça, les ruptures seront rapides. Il est donc fortement recommandé d’activer les alertes ou de consulter régulièrement le site officiel, dans l’espoir d’un réassort prochain. Bonne chance.

Pour le prix, il vous en coûtera 549.99€ pour la PS5 Slim 30th Anniversary, 79.99€ pour la manette DualSense, et enfin 239.99€ pour le PlayStation Portal.

Source : PlayStation