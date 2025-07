Parfois, il suffit d'un peu de douceur et d'un brin de mystère pour éveiller la curiosité des joueuses et des joueurs. Alors, quand cette expérience se savoure gratuitement sur PS5, difficile de ne pas céder à la tentation.

Un vent de calme souffle sur la PS5 avec l'arrivée d'une nouvelle démo gratuite. Vous allez voir, c'est idéal pour faire une pause dans l'avalanche des sorties estivales. Si vous aimez les expériences narratives qui misent sur l'émotion et les atmosphères feutrées, cette nouvelle proposition a tout pour vous séduire. C'est à découvrir maintenant avant la sortie définitive.

Un démo gratuite à siroter doucement sur PS5

Le troisième épisode des Coffee Talk commence enfin à lever le voile sur son gameplay à l'aide d'une démo jouable sur PS5 et Xbox Series. Nous transportant cette fois dans les bars japonais, au pays du Soleil levant, c'est une nouvelle aventure contemplative et narrative signée Chorus Worldwide Games Limited qui se présente à vous.

En effet, l'éditeur Toge Productions transmet la plume à un autre studio pour développer la suite de sa licence. La réputation du premier Coffee Talk semble avoir donné des ailes à cette formule caféinée dans laquelle vous jouez les barmans tout en écoutant longuement les histoires de vos clients. Après un second opus, Hibiscus & Butterfly, il est temps cette fois de prendre votre service à Tokyo, sur PS5 notamment.

Coffe Talk Tokyo vous promet de nouvelles discussions avec des personnages inédits dans un cadre toujours aussi apaisant. Entre visual novel et jeu de gestion, la recette qui a fait le charme des précédents opus semble à nouveau bien fonctionner ici. Mais ça, vous ne le saurez qu'en lançant la démo gratuite disponible sur PS5, Xbox Series et Steam.

Voilà une belle façon d'avoir un avant-goût de Coffee Talk Tokyo avant sa sortie. La date définitive n'est pas encore tombée, mais elle est toujours prévue pour 2025. Le jeu doit d'ailleurs arriver sur PC, PS4 et PS5, Xbox One et Series X|S ainsi que sur Nintendo Switch. Cette dernière plateforme devrait d'ailleurs accueillir la démo gratuite à son tour prochainement.