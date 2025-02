Les week-ends sont l'occasion de se faire plaisir pour les gamers ! De nombreux éditeurs collaborent avec les plateformes pour mettre, au moins temporairement, certains de leurs jeux gratuits. En plus, ce sont généralement de grosses productions qui s'offrent à nous de cette façon. Preuve en est avec un des plus gros AAA de 2025, disponible sans débourser un sou sur PS5 et plus encore. Mais il ne vous reste plus beaucoup de temps, faites vite pour en profiter.

Ce AAA est encore gratuit sur la PS5 et ses concurrents

D'ordinaire, vous nous entendez parler de week-end de jeu gratuit du côté du Xbox Game Pass. Cette fois, il n'est ni question d'abonnement, ni de plateforme exclusive. Que vous jouiez sur Xbox ONE ou Series, PS4 ou PS5, même sur PC, vous avez un accès gracieux à Call of Duty Black Ops 6 jusqu'au lundi 10 février 2025.

L'un des meilleurs CoD de ces dernières années est ainsi disponible gratuitement tout le week-end. Activision profite du lancement de la saison 2 du jeu pour le faire découvrir à un large public. Si vous n'avez pas acheté le jeu, c'est donc une belle opportunité de tester non seulement cet opus, mais aussi ses toutes dernières nouveautés sur PS5 ou votre plateforme de prédilection.

© Treyarch et Raven Software / Activision

Dernier rappel pour l'essai gratuit de Call of Duty Black Ops 6

Les amateurs de FPS vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Pour ce nouvel essai gratuit, Call of Duty Black Ops 6 vous donne accès à une sélection de modes de cartes. Ainsi, sur PS4/PS5, Xbox ou PC, vous découvrirez le meilleur de ce que le jeu a à offrir pour sa saison 2.

Le mode Multijoueurs est notamment mis à l'honneur pendant cette période. 10 cartes sont accessibles, dont deux nouvelles en 6v6 de la saison 2 : Bounty et Dealership. La première vous invitera dans les étages d'un luxueux gratte-ciel, jusqu'au point stratégique qu'est le toit. La seconde, quant à elle, vous convoquera sur le terrain d'un riche concessionnaire abritant un marché noir. Dans l'une comme l'autre, ruse, adresse et précision seront vos meilleurs atouts.

Bien sûr, vous pourrez aussi compter sur le mode Zombies de Call of Duty Black Ops 6. Vous aurez alors le choix entre la carte Liberty Falls (en standard ou dirigé) et The Tomb, dernièrement ajoutée avec la saison 2. De nouveaux défis vous attendront en territoire maudit.

CoD Black Ops 6 est gratuit pour toutes et tous, du 6 au 10 février 2025. Jouez-y dès maintenant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|Y ou PC.