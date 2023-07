Avant la Gamescom, il y aura la ChinaJoy 2023. Événement incontournable dans l’Empire du Milieu, le salon consacré au divertissement met en avant de nombreux jeux vidéo chinois comme du monde entier. L’occasion pour les éditeurs d’y faire des annonces fracassantes et pour le public d’essayer certaines des futures productions. Depuis quelques années maintenant, Sony y tient une place importante. L’éditeur a en effet lancé son China Hero Project, une initiative visant à accompagner la création des jeux du pays à destination de ses consoles de salon, PS4 comme PS5. Le projet a pour l’heure donné naissance à des titres comme ANNO : Mutationem ou encore F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, et le constructeur ne compte pas s'arrêter en si bonne route.

Deux jeux PS5 attendus vont donner de leurs nouvelles

L’événement qui se tiendra du 27 au 31 juillet 2023 sera donc l’occasion d’en apprendre davantage sur deux jeux PS5 particulièrement attendus. D’un côté Lost Soul Aside, longtemps surnommé, un peu à tort, le FF15 chinois après son annonce en 2016. Ce qui n’était qu’un projet développé en solitaire il y a quelques années est désormais sous la tutelle de Sony et Tencent avec un peu moins d’une trentaine de personnes travaillant dessus. Cet action-RPG est davantage inspiré d’un certain Devil May Cry, avec un protagoniste qui pourra compter sur une créature capable de se transformer en différentes armes. On devrait donc avoir des nouvelles de cette exclusivité PlayStation prévue pour le courant 2024. Les joueurs chinois se rendant sur place pourront d’ailleurs l’essayer. On devrait donc avoir le droit à minima à du gameplay inédit.

La belle surprise du PlayStation Showcase de mai devrait également refaire les présentations. Phantom Blade 0 sera à la ChinaJoy 2023. Tout premier jeu AAA du studio chinois S-Game, l’exclusivité PS5 s’est immédiatement démarquée grâce à ses airs de Nioh et de Wo Long Dynasty, mais surtout grâce à ses animations spectaculaires. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Soul, un assassin d’élite au service d'une organisation insaisissable. Accusé du meurtre de leur chef et grièvement blessé, il a 66 jours pour rechercher le véritable meurtrier tout en affrontant de puissants ennemis. Compte-tenu du succès de la licence en Asie (plus de 20 millions de joueurs), Phantom Blade Zero devrait faire une apparition très remarquée lors du salon.

Tous les jeux PS5 du ChinaJoy 2023

Ces deux jeux tiendront donc une place importante dans le line-up de Sony. Ce ne seront en revanche pas les seules productions que la branche chinoise de PlayStation mettra en avant. Voici la liste complète des jeux PS4 et PS5 qui seront présents lors du salon :

Jeux PlayStation China Hero

AWAKEN: Astral Blade (Dark Pigeon Games)

EXILEDGE (Enigmatrix)

EVOTINCTION (Spikewave Games)

Lost Soul Aside (Ultizero Games)

Will-less (Cyaniris Game)

Jeux First-Party

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Helldivers (Arrowhead Game Studios)

Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite / Guerrilla Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital)

Jeux tiers