Un YouTubeur du nom de Macho Nacho Productions, spécialiste dans le décorticage de consoles rétro mais pas que, vient de mettre la main sur une PlayStation 5 dans sa version kit de développement. Celle là même qui attire bien souvent les convoitises quelques mois avant la date de sortie d'une console dans sa version finale. Une PS5 qui fait rêver ?

Une version de la PS5 qui fonctionne à moitié

Un gros plan sur le kit de dévleoppement

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo au dessus de cette news, la présentation en question nous offre une vue rapprochée de sa conception et de ses entrées uniques. Evidemment, seul les développeurs peuvent normalement y avoir accès et le commun des mortels n'aura jamais l'occasion d'en posséder une.

Malgré le coté intéressant de cette version, ce kit de développement de la PS5 ne semble pas avoir été activé, le YouTuber ne peut donc afficher qu'un système de menus très sommaire et ne peut rien démarrer de plus. Sony et d'autres constructeurs comme Microsoft ont toujours été très discrets sur leurs consoles de développement, qui ne sont généralement pas autorisées à quitter les locaux du studio ou à être photographiées. Même si parfois on a une bonne surprise comme une console kit en vente sur eBay

Le kit dans son ensemble avec le mini-écran et le nombre surprenant de connectiques.

On notera le nombre de ports USB mais aussi la forme très particulière de la console. Il est assez fou de se dire que c'est cette même version du kit qui a pu donner naissance à des chefs-d'œuvre comme God of War Ragnarok ou encore prochainement de gros jeux AAA comme Marvel's Spider-Man 2.