Sony Interactive Interactivement s'est rendu au CES 2023 de Las Vegas pour annoncer plein de bonnes nouvelles. Et sans surprise, la PS5 était au cœur de cette prise de parole.

Plus de 30 millions de PS5 vendues

Pas d'annonce de la nouvelle PS5 comme pressenti initialement, mais le constructeur a fait le point sur la situation de sa console après plus de deux ans sur le marché. Le PDG et président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a indiqué que la PlayStation 5 s'était vendue à plus de 30 millions d'unités, avec environ 10,7 millions de machines rien que pour l'année fiscale en cours, décembre ayant été le mois le plus lucratif jamais constaté. Le constructeur maintient ses prévisions de ventes qui sont de 18 millions au total d'ici le 31 mars 2023, soit 7,3 millions de plus qu'actuellement.

Même si la PS5 était à la peine à cause de la pénurie, elle est bien partie pour battre des records. Au point de faire mieux que la PS4 ? Difficile à dire, mais quand les stocks sont là, on voit qu'elle reprend du poil de la bête. Elle a par exemple mis moins de temps que sa grande sœur à passer de 20 à 30 millions, qu'à faire le saut de 10 à 20 millions lorsque les soucis d'approvisionnement étaient au plus haut. Comme quoi les grands moyens déployés, et surtout la régularisation de la situation, ont porté leurs fruits.

Des PlayStation 5 pour tout le monde (cheh les scalpers)

Lors de son intervention, Jim Ryan a aussi dit ce que tous les acheteurs en quêtes d'une console voulaient entendre :

Tous ceux qui veulent une PS5 devraient avoir beaucoup plus de facilité à en trouver une chez les revendeurs du monde entier, à partir de maintenant.

Il bluffe ? Pas vraiment. Rien qu'en France, on a vu une hausse considérable des stocks ces dernières semaines avec de nombreuses unités qui ont fleuri sur les sites et dans les magasins habituels. Une bonne nouvelle pour les acheteurs mais une très mauvaise pour les spéculateurs qui ne pourront plus revendre leurs PS5 à des prix scandaleux. D'autant plus que Sony a mis en place une méthode radicale pour les contrer.

