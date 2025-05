Voilà une surprise que personne n’avait vraiment vue venir. Après plus de deux décennies de développement chaotique, Captain Blood, un jeu d’action-aventure inspiré de l’univers de la piraterie, est enfin disponible. Et pour marquer le coup, une démo gratuite vient d’être mise en ligne sur le PlayStation Store, à la fois sur PS5 et PS4.

Un projet à l’histoire mouvementée pour ce jeu PS5

Commencé au début des années 2000, Captain Blood a connu un développement aussi long que rocambolesque. Initialement prévu sur des plateformes aujourd’hui disparues, le jeu a changé de mains, de moteurs graphiques, et même de direction artistique au fil des ans. Peu de titres peuvent se targuer d’avoir traversé plus de 20 ans de production avant de voir le jour. Et pourtant, le voilà enfin. Le jeu complet est sorti cette semaine sur PS5 et les autres consoles, dans une version modernisée et finalisée par Seawolf Studio et General Arcade, sous l’édition de SNEG.

Pour accompagner ce lancement discret mais historique, l'éditeur propose une démo gratuite sur PS5 et PS4, téléchargeable dès maintenant. Bonne nouvelle : aucun abonnement PS Plus n’est requis, même pour les utilisateurs Premium. Il suffit simplement de la télécharger directement sur le PS Store.

Ce qui est moins clair en revanche, c’est le contenu exact de la démo PS5. Sa durée, les portions jouables, ou encore la possibilité de transférer sa progression vers la version complète ne sont pas précisés sur le PS Store. Un flou qui pourrait en rebuter certains… mais qui ne coûte rien à tester.

Un retour à l’âge d’or des pirates

Captain Blood plonge les joueurs dans les Caraïbes du XVIIe siècle, en plein âge d’or de la piraterie. On y incarne un pirate redouté, lancé dans une quête de trésors, de combats à l’épée, de canons tonitruants et de duels au pistolet. Un programme classique, mais efficace pour tous ceux qui rêvent de chasser la gloire à l’ancienne.

Visuellement, le jeu PS5 propose une direction artistique assez brute, parfois datée, mais qui dégage un certain charme pour les amateurs d’ambiances old-school. Côté gameplay, on est sur du hack-and-slash à l’ancienne, avec un mélange d’action, de loot et d'exploration en mer.

Dans un marché dominé par les gros blockbusters, le retour de Captain Blood fait figure d’ovni. Peu de communication, une sortie discrète, mais un héritage de 22 ans qui force le respect. Même si tout ne sera pas parfait, la proposition mérite le coup d’œil, ne serait-ce que pour l’histoire folle qu’elle porte derrière elle. Et pour les plus curieux, cette démo gratuite est l’occasion parfaite de se faire un avis sans rien dépenser.

