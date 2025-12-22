Les fêtes de Noël sont le moment parfait pour récupérer plein de jolis cadeaux, et justement sur PS5, c’est possible très simplement. C’est 100 % gratuit, sans exception, et il n’y a presque rien à faire pour en profiter.

Pour la période de Noël et des fêtes, il est possible de récupérer un petit cadeau sur PS5. C’est toujours bon à prendre, et ce serait dommage de passer à côté. D’autant plus qu’il n’y a quasiment rien à faire pour en profiter pleinement. Voici de quoi il en retourne.

Un petit cadeau PS5

Bonne surprise pour les joueurs PlayStation en cette période de fêtes. Le studio Sucker Punch a décidé de faire plaisir à la communauté avec un petit cadeau simple, mais efficace, autour de Ghost of Yotei. Dès maintenant, il est possible de récupérer huit avatars gratuits sur PS5. Une attention bienvenue, surtout à une époque où ce type de bonus se fait de plus en plus rare.

Ces nouveaux avatars s’inspirent directement de l’univers de Ghost of Yotei. On y retrouve plusieurs personnages marquants du jeu, mais aussi des illustrations mettant en avant la faune et l’atmosphère si particulière de l’aventure. Le style artistique est immédiatement reconnaissable. C’est soigné, élégant et fidèle à l’identité du titre. Ainsi, chacun peut choisir l’avatar qui lui correspond le mieux, que ce soit pour afficher son attachement à un personnage précis ou simplement pour profiter d’un visuel réussi.

Comment récupérer les avatars gratuitement

La démarche est très simple pour ce cadeau PS5. Il suffit d’entrer un code dans le PlayStation Store, en fonction de votre région.

Pour l’Europe et l’Australie QEH9-3Q25-5QMB



Une fois le code validé, les avatars sont immédiatement ajoutés à votre compte. Ils deviennent alors disponibles dans les options de personnalisation de votre profil PSN. À l’époque de la PS3, les avatars personnalisés étaient monnaie courante. Aujourd’hui, ils sont devenus beaucoup plus rares sur PS5. C’est donc aussi pour cette raison que l’initiative de Sucker Punch est bien accueillie par les joueurs de longue date. D’ailleurs, le studio avait déjà proposé une première vague d’avatars auparavant, notamment autour de certains personnages clés du jeu. Cette nouvelle série vient compléter l’ensemble, même si quelques fans auraient aimé voir d’autres figures emblématiques ou davantage de créatures.

Source : Sony