Pour célébrer les fêtes de fin d’année comme il se doit, Sony réitère son calendrier de l’Avent annuel. A la clé, de jolis cadeaux pour tous les joueurs PS5 et PS4.

Comme chaque année, PlayStation célèbre les fêtes de fin d’année à sa manière. Si le PS Plus est en promo pour quelques jours et que les consoles sont bradées pour le Black Friday, place à l’incontournable événement du mois de décembre : le Calendrier de l’Avent PS5. Un concept qui vous permet, avec un peu de chance, de récupérer un cadeau quotidien et surtout de repartir chaque jour avec un contenu gratuit garanti. On vous explique.

Des cadeaux à gagner tous les jours

Du 1er au 24 décembre 2025, chaque jour, vous pourrez récupérer un cadeau, et tenter votre chance pour remporter des lots plus alléchants, comme une PS5 Édition Limitée Ghost of Yotei ou l’édition 30e anniversaire. Le père Sony n’a pas oublié de remplir sa hotte, mais cette année, l’événement change de format. Fini le code universel qui nous permettait de récupérer votre cadeau, cette fois vous devrez vous rendre sur le site officiel du calendrier, accumuler des tickets et participer aux tirages au sort quotidiens. Un peu de travail en plus, mais qui ne tente rien n’a rien, non ?

Chaque jour, un gros lot à gagner, et 100 gagnants chanceux repartiront avec des codes de jeu ou des tickets supplémentaires. Pour en obtenir plus, il faudra s’adonner aux différentes activités proposées : des mini-jeux comme PlayMatch (qui teste votre mémoire), PlayGrid (un puzzle), ou encore PlayShapes (attraper les bonnes formes) et Christmas Ninja (pour mettre à l’épreuve vos talents de ninja en herbe). Si vous vous sentez plus cérébral, le quiz quotidien est fait pour vous. Le calendrier de l'Avent PS5 n’oublie pas non plus les compétiteurs puisque vous pourrez défier vos amis ou la communauté dans Play4 ou The Last Boss, deux activités encore nébuleuses à l’heure où ces lignes sont écrites. Sony n’hésite pas à faire de son calendrier de l’Avent PS5 un vrai terrain de jeu communautaire, histoire de vous garder bien occupé pendant que vous attendez le Père Noël.

Du contenu gratuit PS5 quotidien

En plus des tirages au sort, certaines récompenses seront garanties si vous atteignez certains objectifs, comme partager une promotion ou compléter votre profil PS5. Et comme chaque année, vous pourrez repartir avec des avatars gratuits et exclusifs. Mais cette fois, Sony réserve également quelques cadeaux surprises. Il faudra attendre bien sagement avant de les découvrir. Notons que contrairement aux années précédentes, où un simple code universel suffisait pour récupérer le cadeau PS5 du jour, cette fois, il faudra vous rendre chaque jour sur le site officiel pour effectuer la manipulation. Voici en tout cas le programme pour le 2 décembre :

Avatar PS5 gratuit du 2 décembre 2025

Source : PlayStation