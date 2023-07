En complément des mégas promos du PlayStation Store et des jeux « gratuits » PS Plus, Sony offre en ce moment un autre cadeau aux joueurs et joueuses PS5. Un avantage très chouette sans aucune contre-partie financière. La seule vraie contrainte étant de bien penser à réclamer cette surprise avant qu'il ne soit trop tard.

Un cadeau 100% gratuit à récupérer sur PS5 en juillet 2023

Sony Interactive Entertainment a dévoilé le line-up complet du PS Plus du mois, ainsi que les départs PS+ Extra de juillet 2023. Mais pour les obtenir, il faut être abonné et donc accepter de payer une certaine somme qui varie en fonction de la formule choisie. Or là, il s'agit d'une offre véritablement gratuite disponible sur PS5, mais également sur PS4.

Si vous avez un identifiant PlayStation Network et Apple, rendez-vous sur le PS Store pour télécharger l'application Apple TV+. Le service SVOD de la firme à la pomme. Une fois que c'est fait, vous pourrez visionner de nombreuses productions originales (films, séries) en illimité pendant 6 mois. Après cela, il faudra évidemment passer à la caisse pour maintenir son abonnement. Apple TV Plus est donc disponible gratuitement, durant six mois, sur PS5 et PS4, mais uniquement aux nouveaux abonnés. Ça n'étonnera pas grand monde et c'est systématiquement le cas pour ce genre d'offres.

Pour vous éviter de chercher, le site de PlayStation a détaillé les démarches pour savoir comment profiter de ce cadeau gratuit sur PS5 et PS4. Rien de compliqué bien entendu mais vous avez au moins les étapes directement sous le nez. En revanche, attention, ça se termine le 31 juillet 2023.

Cherchez l'app Apple TV dans la barre de recherche de votre console PS5 ou dans « Toutes les applications » sur le Portail multimédia

Téléchargez et ouvrez l'app Apple TV, puis suivez les instructions à l'écran

Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. Si vous n'en avez pas, créez-en un

Profitez de votre essai prolongé d'Apple TV+

Comment profiter de l'offre Apple TV+ 6 mois gratuits sur PlayStation 4

Rendez-vous sur l'application Apple TV dans la section « TV et vidéo » de votre console PS4

Téléchargez et ouvrez l'application Apple TV, puis suivez les instructions à l'écran

Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. Si vous n'en avez pas encore, créez-en un

Profitez de votre essai prolongé d'Apple TV+.

Un concurrent à Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video sur PS5

Dans les grandes lignes, Apple TV+ est un concurrent direct de Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video. Il s'agit en effet d'un service de streaming vidéo où l'on peut regarder des films, séries et documentaires à volonté. Mais là où Apple TV Plus se différencie, c'est sur la place accordée aux programmes originaux. Il y a certes moins de contenus qu'ailleurs, mais ils sont presque tous inédits et développés spécialement pour la plateforme. La qualité plutôt que la quantité ? C'est ce qui ressort souvent avec les retours des films et séries Apple TV+.

Encore récemment, le service SVOD de la firme à la pomme a emballé les téléspectateurs et la critique avec Silo. Un show TV qui est une adaptation télévisuelle des romans SF de Hugh Howey. Dirigée par Graham Yost, producteur sur Justified, elle met en vedette l'actrice Rebecca Ferguson (Mission Impossible 7). Silo, Severance, Ted Lasso, Servant, The Morning Show, Tetris ou encore Coda sont actuellement disponibles sur la plateforme. Les six mois gratuits Apple TV+ sur PS5 et PS4 disparaitront à compter du 31 juillet 2023.