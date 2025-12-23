Les joueurs PS5 peuvent dès maintenant profiter d'un nouveau petit cadeau gratuit grâce à une offre exceptionnelle en cette fin d'année. Si les avantages ou les contenus gratuits ne sont pas rares en tant qu'abonnés PS Plus, ils le sont un peu plus lorsqu'on ne souscrit pas au service de PlayStation. Cette fois, en revanche, il n'y a pas de condition d'abonnement particulière pour pouvoir profiter de l'offre.

Un joli cadeau pour les fêtes sur PS5

En pleine période de fêtes, PlayStation et Apple s'associent pour faire un petit cadeau aux joueurs PS5 et leur proposent un accès gratuit à l'application Apple Music. Disponible sur la console depuis des lustres, l'application permet, comme Spotify, d'écouter en streaming les albums, singles et autres œuvres de milliers d'artistes.

En tant que joueurs PS5, vous pouvez dès maintenant profiter de trois mois gratuits d'Apple Music, sans avoir besoin d'abonnement au PS Plus. Les seules conditions à respecter sont de n'avoir jamais été abonnés à Apple Music, ou d'être un ancien abonné de retour éligible. Cette dernière condition reste un peu floue, on ne sait pas vraiment depuis combien de temps il faut avoir résilié son abonnement, il faudra donc vérifier par vous-même si vous êtes bien éligible.

À noter également que l'offre est à durée limitée, vous n'aurez que jusqu'au 18 mars 2026 pour en profiter. Elle n'est également disponible qu'exclusivement sur PS5, les joueurs PS4 ne peuvent donc pas en profiter. Par ailleurs, même si vous avez accès à Apple Music gratuitement pendant trois mois, vous ne pourrez en profiter que sur votre PS5. Il sera impossible de lancer l'application depuis votre smartphone, par exemple.

Apple Music sur PS5 ©PlayStation

Voici comment profiter d'Apple Music gratuitement pendant trois mois sur PS5 :

Il est nécessaire d'avoir un compte Apple (avec un moyen de paiement valide) et un compte PSN.

Rendez-vous sur votre PS5, cherchez l'application Apple Music via la recherche manuelle ou dans la bibliothèque « Toutes les applications ».

Téléchargez gratuitement l'application Apple Music, ouvrez-la et suivez les instructions à l'écran.

Connectez-vous enfin à votre compte Apple. Si vous n'en avez pas, créez-en un.

Les trois mois gratuits vous seront directement proposés en cas d'éligibilité à l'offre.

Source : PlayStation officiel