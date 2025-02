Le constructeur est sur le point de mettre à jour ses PS5 et PS5 Pro. Comme d'habitude, avant de déployer la mise à jour en question, celle-ci va être proposée aux adhérents du programme bêta. Grâce à cela, Sony peut faire appel aux joueuses et joueurs pour améliorer l'expérience sur toutes les consoles PlayStation 5, en essayant en avant-première les ajouts et modifications des updates. Cela permet de récolter des retours sur la stabilité des firmwares, mais aussi sur la pertinence des ajustements.

La prochaine mise à jour PS5 arrive, voici les nouveautés

La dernière mise à jour 25.01-10.60.00 PS5 & PlayStation 5 Pro n'a pas bousculé foncièrement l'expérience des utilisatrices et utilisateurs. Comme souvent, ce patch s'est contenté d'améliorer les performances et la stabilité du logiciel système, en plus de peaufiner les messages et l'ergonomie de certains écrans.

En revanche, la future mise à jour PS5 compte bien fournir davantage de nouveautés, et elles se dévoilent aujourd'hui grâce à un forumeur de ResetERA. En effet, la firme japonaise a commencé à envoyer des invitations aux adhérents du programme bêta pour tester avant l'heure cette update PS5. Elle englobera des changements au niveau des Activités, des emojis et du contrôle parental.

Notes de patch du prochain firmware PlayStation 5

Visiblement, cette mise à jour PS5 pourrait être déployée le 25 février 2025. Ou à minima être disponible pour les bêta testeurs à cette date. Nous ne manquerons de toute façon pas de vous tenir au courant.

Simplification de l'affichage des détails des Activités Les détails des activités sont désormais entièrement affichés sur les Cartes Les spoilers potentiels seront toujours cachés

Les emojis Unicode 16.0 sont désormais pris en charge dans les messages

Changements au niveau du Contrôle Parental Lorsque vous réglez le niveau de restriction du contrôle parental sur Jeunes adultes ou plus âgés, la communication et le contenu généré par l'utilisateur sont désormais définis par défaut sur Restreindre. Si vous avez précédemment défini le niveau sur Jeunes adultes ou plus âgés, vos paramètres précédents ne seront pas affectés et le niveau s'affichera comme Personnalisé

Amélioration des performances et la stabilité du logiciel système

Amélioration des messages et la convivialité de certains écrans

Source : ResetERA.