C’était l’une des grosses surprises du dernier State of Play. Le jeu de combat Marvel Tokon Fighting Souls a été mis à l'honneur lors de la dernière conférence de Sony. Il faut dire que le géant japonais mise beaucoup sur ce titre qui mettra en scène les héros de Marvel dans des affrontements en 4 contre 4. Le jeu a en tout cas suscité de vives réactions positives des amateurs du genre qui savent que le nom d’Arc System Works est souvent gage de qualité. On s’attendait alors à avoir de ses nouvelles lors de l’EVO 2025 et ce fut bien le cas. L’exclusivité PS5 sera donc jouable en avant-première à l’occasion d’une bêta fermée. Il ne faudra pas trop traîner pour s’inscrire.

Si vous hâte d'en découdre dans la peau de Spider-Man, Captain America ou encore Tornade, alors bonne nouvelle. Une bêta fermée a été annoncée et il ne faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir tester gratuitement la prochaine exclusivité (console) PS5 coup de poing. La phase de test de Marvel Tokon Fighting Souls aura donc lieu du 6 au 7 septembre, soit seulement un petit jour avant le lancement de celle de 2XKO, le prochain jeu de combat League of Legends de Riot. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de PlayStation. On vous rassure, la manipulation ne prend que 30 secondes chrono. Il vous suffira en effet de vous connecter à votre compte PS5 puis de cliquer sur le bouton « Register Now » pour vous inscrire.

Les invitations seront ensuite envoyées par e-mail à l’approche de l’arrivée de la bêta fermée de Marvel Tokon Fighting Souls. Cette phase de test sur PS5 s’articulera principalement sur le lobby en ligne, où il est possible de contrôler un avatar à l’effigie de l’un des personnages jouables de cette bêta. De là, vous pourrez rejoindre des matchs, assister à certains en mode Spectateur et bien plus encore. Plusieurs stages seront accessibles lors de cette bêta fermée sur PS5, dont l’un se situant devant la statue des Avengers, ou le Gem Theater par exemple. Vous pourrez également tester Iron Man, Captain America, Ms Marvel,Dr. Doom, Star-Lord et Tornade lors du mode Entraînement également. Pour rappel, Marvel Tokon Fighting Souls sera disponible sur PS5 et PC (Steam et Epic Games Store) en 2026.

Source : Arc System