Une petite console dont personne ou presque n’avait entendu parler vient de créer la surprise aux États-Unis. En pleine période des fêtes, elle bat complétement la PS5.

Les chiffres de Circana (entreprise d'analyse) pour la fin novembre ont révélé une surprise que personne n’avait vraiment vue venir. Aux États-Unis, une console presque passée sous les radars vient de dépasser la PS5 dans les ventes hebdomadaires. Son nom : NEX Playground. Un appareil méconnu du grand public, mais qui s’impose pourtant comme l’un des phénomènes inattendus de cette fin d’année.

La NEX Playground fait mieux que la PS5… et presque mieux que tout le monde

Selon Mat Piscatella, analyste chez Circana, la NEX Playground a devancé la PS5 Slim Digital durant la semaine du 22 novembre. Elle n’a été battue que par un bundle très populaire : la Switch 2 accompagnée de Mario Kart World.

Pour une console dont beaucoup ignoraient jusqu’à l’existence, c’est un bond spectaculaire. Cette performance soulève une question simple : qu’est-ce qui explique un tel succès ?

Cella qui a battu la PS5 n’est pas une console traditionnelle. Elle ressemble davantage à un petit boîtier posé près du téléviseur, et c’est lui qui fait tout le travail. Pas besoin de manette, pas besoin de machine complémentaire. On se rapproche donc de l’esprit de la Kinect, de l’EyeToy ou encore de la PlayStation Camera, mais sous une forme beaucoup plus autonome.

Grâce à une caméra et à des fonctions d’IA, la NEX Playground transforme le salon en espace de jeu interactif. Les enfants bougent, sautent, esquivent, dansent… et l’appareil suit leurs mouvements en temps réel.

On y retrouve des titres simples et accessibles comme Fruit Ninja, Bluey Bust-a-Move, NHL Puck Rush ou Barbie Dance Party. Des jeux pensés pour faire participer toute la famille, sans apprentissage technique. Différent d'une PS5 donc.

La console qui a battu la PS5

Un prix beaucoup plus accessible que les consoles classiques

Autre avantage évident par rapport à une PS5, son prix. La NEX Playground est proposée à 249 dollars, ce qui en fait une alternative beaucoup moins coûteuse que ses concurrentes. Dans un contexte économique compliqué, l’écart fait forcément la différence. Le public familial, souvent moins sensible à la fiche technique qu’au prix et à la simplicité, semble avoir trouvé dans la NEX Playground une solution idéale pour les fêtes.

L’analyste Mat Piscatella a résumé la tendance d’une phrase : “Le motion control est de retour.” Un constat qui fait sourire, mais qui dit quelque chose d’important. Après avoir dominé les années 2010 grâce à la Wii, les jeux en motion gaming avaient peu à peu disparu du paysage. L’arrivée de la NEX Playground montre qu’il existe encore une demande, surtout auprès des enfants.

Source : Mat Piscatella