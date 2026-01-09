Le catalogue de la PSS5 va continuer de s'élargir en 2026. Parmi les nouveautés, un RPG sous-côté de 2025 qui vaut pourtant bien le détour. La date de sortie est proche.

2026 devrait être une grosse année pour la PS5. Alors que la dernière console de Sony commence à se préparer à passer le relais à une nouvelle machine d'ici à 2 ou 3 ans d'après les échos, elle n'a pas dit son dernier mot. Parmi les nouveautés de l'année, une exclusivité de la concurrence qui délaisse justement cette étiquette pour s'ouvrir à un public plus large. Il était nommé dans la catégorie « Meilleur RPG » aux derniers Game Awards, preuve qu'il ne manque pas d'intérêt.

La PS5 s'offre un RPG qui vaut le détour

Il a beau bénéficier du support de l'univers Pillars of Eternity, Avowed n'a pas vraiment eu le coup de projecteur escompté. Développé par Obsidian, connu pour Fallout New Vegas mais aussi pour la fameuse franchise de fantasy, cette exclusivité Xbox fêtera son anniversaire le 18 février prochain. L'occasion pour l'éditeur et le studio de lui offrir une seconde chance sur un autre support, la PS5.

En effet, Avowed va prochainement atterrir chez la concurrence, sur PS5. Une belle opportunité pour les joueuses et joueurs amateurs de RPG de plonger dans cette aventure en plein cœur des Terres Vivantes. Même s'il ne révolutionne pas le genre, il retient l'attention par son histoire indépendante et dense. L'écriture a été finement travaillée pour que vos choix aient une réelle incidence, comme Obsidian sait si bien le faire.

Un peu redondant par endroit, tout particulièrement pour ses ennemis et même ses boss, Avowed manque certainement de cette petite spécificité qui lui aurait donné une plus grande visibilité. Pour autant, si vous aimez les jeux de rôle qui vous offrent une belle liberté où l'exploration pure prend une grande place, c'est assurément une nouveauté PS5 qui pourrait vous plaire.

Avowed sortira sur PS5 le 17 février 2026, presque un an jour pour jour après son lancement sur Xbox et PC. Il s'accompagnera pour l'occasion d'une « mise à jour anniversaire ». Celle-ci enrichira le jeu de quelques nouveautés sur tous les supports, notamment la possibilité de relancer une partie en mode “new game plus”. Des armes inédites seront également incluses ainsi qu'un mode photo et plusieurs fonctionnalités visant à améliorer le confort en jeu.