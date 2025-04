Après le PlayStation Plus, Sony annonce une nouvelle augmentation de prix pour certains modèles de la PS5 et a contrario une baisse pour l’un de ses périphériques.

Alors que le prix des jeux de la Nintendo Switch 2 est encore sur toutes les lèvres, l’ensemble du marché vacille, la faute à un contexte économique particulièrement difficile. Plusieurs acteurs importants de l’industrie reconsidèrent leurs prix et après avoir augmenté le tarif de ses abonnements PS Plus dans plusieurs pays, PlayStation gonfle également le prix de la PS5 à l’échelle mondiale.

Nouvelle augmentation de prix pour la PS5

Jamais une génération de console n’aura connu de telles augmentations. Là où la tendance veut que les prix baissent à mesure que le cycle d’une machine avance, c’est l’inverse qui se produit actuellement. Après le COVID, les ruptures de stock, place à une nouvelle augmentation de prix pour la PS5 pour l’Europe, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre et l'Australie. En France et dans le reste du continent, nous serons un peu plus ménagés. Seule la PlayStation 5 Édition Digitale gonflera son tarif à 499,99€ soit une hausse de 50€. La version classique et la PS5 Pro ne verront pas leur prix bouger pour l’instant.

Il y a malgré tout une bonne nouvelle pour celles et ceux qui auraient déjà craqué pour la console entièrement dématérialisée ou la PlayStation 5 Pro. Sony annonce qu'au contraire le lecteur de disque, vendu séparément, rappelons-le, subira une baisse plutôt conséquente. Son prix passe donc de 119,99€ à 79,99€. Ces nouveaux tarifs seront appliqués dès aujourd’hui, le 14 avril 2025. Voici donc les nouveaux prix pour la PS5 et son écosystème mis à jour :

PS5 Digital Edition : 499,99€

PlayStation 5 Standard : 549,99€

PlayStation Pro : 799,99€

Lecteur de disque : 79,99€

« Dans un contexte économique difficile, notamment marqué par une inflation élevée [...] Sony a pris la décision difficile d'augmenter les prix de vente conseillés de la PS5 sur certains marchés de l’Europe », justifie l’éditeur dans son communiqué officiel publié sur le PS Blog. A titre indicatif, la Nouvelle-Zélande et l’Australie seront plus durement impactés par ces augmentations, qui toucheront à la fois la PS5 standard et la version digitale.

