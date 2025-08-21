Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs frappe encore la PS5. Les prix flambent, faisant grimper l'inquiétude chez les potentiels acquéreurs, notamment en France.

Vraisemblablement, le procès contre la politique tarifaire du PS Store n'aura pas refroidit Sony. Le constructeur a fait une annonce hier soir qui risque d'en faire bondir plus d'un. Après les prix des jeux, c'est au tour de la PS5 de voir les siens augmenter. Ce n'est pas une première pour la console de dernière génération qui menace à nouveau votre portefeuille.

La PS5 flambe (encore)

La question des prix dans le monde du jeu vidéo a toujours été un sujet plus ou moins débattu. Cependant, ces questions prennent une place prépondérantes ces dernières années. Tous les constructeurs sont concernés, la preuve encore dernièrement avec les tarifs appliqués par Nintendo. Mais, s'il y en a un qui se démarque peut-être plus que les autres, c'est Sony et ses choix pour la PS5.

Hier soir, Sony partageait une nouvelle qui va faire grincer des dents le public outre-Atlantique. Via un post du PlayStation Blog, le constructeur annonce une augmentation de 50 dollars les prix de la PS5 sous toutes ses formes aux États-Unis. Les nouveaux tarifs sont appliqués dès aujourd'hui, jeudi 21 août 2025 :

PlayStation 5 Digital Edition : $499.99

PlayStation 5 avec lecteur de disque : $549.99

PS5 Pro : $749.99

Dans son communiqué, Sony impute cette augmentation à « environnement économique challengeant ». La petite consolation pour le public des États-Unis est que Sony ne fait pas subir la même hausse aux accessoires de la PS5 (manette, caméra, station de charge...).

Le prix va-t-il augmenter en France ?

Face à cette nouvelle annonce, le public étranger est en droit de s'interroger sur ce qu'il en sera de la situation chez lui. En effet, la PS5 pourrait-elle connaître une même hausse en France ?

Pour le moment, Sony n'a rien indiqué quant au marché international. Il semble donc que nous soyons épargnés. Qui plus est, rappelons que la PS5 Digital a déjà connu une augmentation en début d'année 2025. Désormais, tous les tarifs sont équivalents entre l'euro et le dollars (sans prendre en considération le taux de change d'une monnaie à l'autre).