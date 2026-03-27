La génération actuelle de consoles est l'une des plus singulières de l'histoire du jeu vidéo. Lancées en pleine pandémie, les PS5 et Xbox Series ont enchaîné les vents contraires. Stocks faméliques, hausses de prix successives, là où la tendance était inversée à une époque qui nous semble maintenant lointaine, et désormais la pénurie de composants provoquée par la poussée de l'IA.

Car pendant que Nvidia change son fusil d'épaule et n'a d'yeux que pour l'IA générative et que 3 millions de personnes regardent chaque jour des vidéos de fruits ridicules générées par intelligence artificielle, les joueurs, eux, vont payer plein pot l'essor de ce nouvel eldorado technologique des investisseurs. Le prix des RAM a explosé, d'autres composants suivent la tendance, et, fatalement, cela se répercutera sur le prix des consoles, qui va encore augmenter. Ceux qui n'ont pas encore craqué pour une PS5 sont vivement conseillés de ne pas trop tarder à la lumière de ce nouveau leak.

Une nouvelle augmentation de prix de la PS5 qui risque de piquer ?

Selon l'influenceur Gyo, spécialisé dans le marché physique du jeu vidéo, Sony s'apprêterait à annoncer une nouvelle hausse de prix pour la PS5. Sur les réseaux sociaux, le créateur de contenus, à la réputation globalement fiable, affirme avoir eu vent des nouveaux tarifs de la machine qui entreraient en vigueur très prochainement. Une rumeur rapidement relayée par l'Espagnol eXtas1s, qui assure de son côté pouvoir corroborer ces informations via ses propres sources. La hausse évoquée concernerait alors l'ensemble du territoire européen, France comprise, avec une augmentation pouvant atteindre environ 18% sur les consoles et accessoires PS5. Si ces informations se confirment, les nouveaux tarifs seraient alors les suivants :

PS5 Slim : 649,99€ au lieu de 549,99€ (+100€)

: 649,99€ au lieu de 549,99€ (+100€) PlayStation 5 Pro : 899,99€ au lieu de 799,99€ (+100€)

: 899,99€ au lieu de 799,99€ (+100€) PS Portal : 249,99€ au lieu de 219,99€ (+30€)

Sony, de son côté, n'a pas souhaité commenter ces rumeurs, notamment lorsqu'il a été sollicité par nos confrères de BFMTV. « Ce sera annoncé le 27 mars », avance toutefois le leaker espagnol sur ses réseaux sociaux. Nous devrions être fixés très prochainement, mais, naturellement, les réactions ne se sont pas faites attendre. « C'est vraiment la pire génération », déplore ainsi un joueur, nostalgique d'une époque où le prix des consoles avait plutôt tendance à baisser avec le temps qu'à grimper. Entre un catalogue d'exclusivités PS5 jugé trop appauvri par rapport à la PS4, des hausse tarifaires à répétition et un virage raté vers le jeu-service, les critiques envers PlayStation fusent. Le constructeur japonais ne sera en revanche ni le premier, ni le dernier à invoquer une nouvelle fois un contexte économique difficile. C'est visiblement le prix à payer pour pouvoir générer des images de Kratos en slip de bain pour s'amuser.

Où acheter la PlayStation 5 au meilleur prix ?

D'ici là, voici notre tableau des meilleurs prix pour chaque console. On vous conseille notamment de passer par Carrefour où 150€ sont crédités sur la carte de fidélité sur la PS5 Pro :



PS5 Proà partir de 798,82 € chez ElectroDepot



Source : Gyo, eXtas1s