Après l'augmentation des prix de la PS5 et du PS Plus dans plusieurs pays, c'est au tour des jeux de subir une hausse sur un territoire et Ghost of Yotei est la première exclusivité à en faire les frais.

Ce n'est pas la meilleure période pour jouer en raison du contexte politique et économique, notamment avec les tarifs imposés par Donald Trump. En peu de temps, les joueuses et joueurs ont eu le droit à une augmentation de prix de la PS5, mais aussi du PS Plus, et à une hausse de toute la gamme Xbox, ce qui inclut les consoles, les jeux et les accessoires. Pour l'heure, il n'y a que le Xbox Game Pass qui est épargné, mais Microsoft ayant besoin de faire grimper le revenu moyen par abonné pour compenser un ralentissement des abonnements, ça risque de ne pas durer.

Une première exclusivité PS5 voit son prix augmenter

Prochainement, les jeux Xbox coûteront la modique somme de 90€. Un tarif qui donne déjà des sueurs froides et a déjà fait beaucoup parler car le constructeur vert n'est pas le premier à lancer les hostilités. Dans la foulée de la présentation de la Nintendo Switch 2, les joueuses et joueurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir le prix de LA grosse exclusivité du lancement, à savoir le jeu de course Mario Kart World, qui sera donc de 89,99€ (tarif maximum conseillé). Et ces hausses ne vont semblent-ils pas s'arrêter puisque le prix des jeux PS5 augmente dans un premier pays.

En effet sur le PlayStation Store brésilien, on peut voir que l'exclusivité PS5 Ghost of Yotei est affichée à 399,90 Réal contre 349,90 Réal pour Death Stranding 2: On the Beach. La France sera t-elle bientôt touchée par ce phénomène ? Pour l'instant, non. Il arrive souvent que les tarifs soient ajustés dans certains pays, sans qu'il n'y ait d'incidence dans d'autres. De plus, on voit avec les précommandes de Ghost of Yotei chez nous que les prix n'ont pas bougé. La version Standard de l'exclu PS5 est à 79,99€. D'ailleurs, c'est la même chose pour Death Stranding 2: On the Beach.

Pour le moment, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter d'une éventuelle augmentation des jeux PS5 en France, mais il vaut mieux être prudent. Avec la situation politique et économique, il y a un monde où Sony Interactive Entertainment pourrait très bien décider de rejoindre Xbox et Nintendo. Si GTA 6 franchit le cap des 90 ou 100€, cela pourrait aussi instaurer (malheureusement) un nouveau standard.



Crédits : nolifebr.

Source : PlayStation Store Brésil (via ResetEra).