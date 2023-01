Lors de son annonce, la taille massive et le design atypique de la PS5 ont surpris tout le monde. Imposant et tout en courbe, le monstre de Sony prend une place considérable à côté de nos écrans depuis maintenant plus de deux ans. C’est d’ailleurs pour ça que le constructeur japonais a pensé à offrir aux joueurs la possibilité de la mettre à la verticale ou à l’horizontale. Et si jusqu’ici Sony affirme qu’il n’existe aucun problème à la mettre dans un sens ou dans l’autre, les SAV à travers le monde ne sont pas de cet avis.

Faites attention à votre console

En réalité, mettre sa console en position verticale pourrait bien coûter la vie à votre PS5. D’après plusieurs experts, en France comme ailleurs, un défaut de fabrication pourrait causer de lourds dégâts à la PS5 lorsqu’elle se trouve à la verticale. La faute au métal liquide utilisé pour refroidir le CPU de la machine. Il arrive en effet que ce précieux liquide s’échappe de son emplacement à cause d’un petit défaut et par la physique, finisse par couler sur les circuits placés en dessous, comme le signale d'ailleurs ce technicien anglophone sur Twitter :

Je ne fais que prévenir, sur toutes les PS5 que j'ouvre, très souvent le liquide est déplacé et peut parfois endommager la surface de l'unité centrale. Dans certains cas, cela affecte le fonctionnement. Je ne suis pas le seul Technicien à remarquer cela.

Si le problème revient aujourd’hui à la charge, il n'est pourtant pas nouveau. Sur les réseaux sociaux, un réparateur français avait déjà tiré la sonnette d’alarme des mois auparavant en soulevant exactement le même problème.

Cela ne veut pas dire pour autant que la position verticale tuera obligatoirement votre console, tout dépend de la conception, mais l’on sait désormais que si l’on a le choix, mieux vaut peut-être la mettre à l’horizontale histoire de réduire les risques.

On rappellera au passage que pour le bien de votre console, celle-ci doit obligatoirement être posée sur un support plat et stable, et avoir suffisamment d’espace pour respirer.