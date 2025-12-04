C'est en effet via un simple communiqué de presse que Sony annonce le développement d'un nouveau jeu à venir prochainement sur PS5 et PC. Pas de trailer à se mettre sous la dent, en tout cas pour l'instant, mais plutôt la présentation d'un partenariat sur le papier prometteur, et un projet qui s'annonce très bien entouré au vue de ses ambitions. Voyons tout cela de plus près.

Un nouveau jeu à venir sur PS5 et PC qui vise juste ?

Après l'énorme succès d'Helldivers 2, Sony ne compte visiblement pas abandonner de sitôt sa stratégie autour des jeux coopératifs, avec ou non une composante service. Le géant japonais vient en tout cas d'annoncer via un communiqué de presse la naissance d'un partenariat avec un nouveau studio, pour l'aider à créer son tout premier jeu en développement sur PS5 et PC.

Le studio en question est Bad Robot Games, une division créée en 2018 de Bad Robot, la société de production fondée par J.J. Abrams (Star Trek 2009, Star Wars 7 et 9). Ce studio qui entend « innover dans la manière de jouer des histoires » n'avait encore produit aucun jeu, et son tout premier se fera donc en partenariat avec Sony sur PS5 et PC. Il s'agira plus précisément d'un jeu de tir coopératif jusqu'à quatre joueurs, dirigé par Mike Booth, créateur et designer d'une certaine et légendaire franchise de jeu de tir coopératif du nom de... Left 4 Dead !

Un projet qui s'annonce donc sur le papier plutôt prometteur, compte tenu de l'aura de Left 4 Dead dans la sphère des jeux de tir coopératif, encore aujourd'hui. « Ce partenariat avec Sony Interactive Entertainment nous permet de donner vie à notre nouvelle licence, avec une vision ambitieuse pour ce nouvel univers », a déclaré Anna Sweet, PDG de Bad Robot Games. « Grâce au soutien de PlayStation, nous espérons offrir une expérience audacieuse et novatrice, véritablement unique pour les joueurs PS5 et PC. Je suis ravie que Mike Booth soit à la barre créative et qu'il conçoive une aventure coopérative qui promet des moments inoubliables entre amis ». Espérons en tout cas que ce projet connaîtra un sort plus heureux qu'un certain Concord, et qu'on pourra voir ce nouveau jeu en action bientôt.

© Bad Robot

Source : Sony