Initialement sorti le 18 juillet 2024 sur PC, Xbox Series et le Game Pass, le tout premier jeu du studio autrichien indépendant Microbird Games se départit donc de son exclusivité consoles pour arriver sur PS5. L'occasion pour les fidèles de PlayStation d'enfin mettre leurs mains sur cette belle petite pépite.

Ouverture d'un nouveau donjon social sur PS5

Après avoir fait forte impression auprès des joueuses et joueurs PC et Xbox ainsi qu'auprès des abonnés au Game Pass, Dungeons of Hinterberg décide donc qu'il est temps de poser ses valises sur PS5. Microbird Games leur donne ainsi rendez-vous le 13 mars pour se lancer dans une aventure bien particulière. Comme son nom l'indique, le titre nous emmène dans le village d'Hinterberg, situé dans les Alpes orientales. Nous y incarnons Luisa, qui cherche à échapper à son ennuyeux train-train quotidien dans un Action-RPG assez unique.

L'aventure de Dungeons of Hinterberg se montrera en effet définitivement dépaysante si vous disposez d'une PS5 et n'y avez jamais joué. En plus de balades dans des paysages bucoliques en snowboard, en tyrolienne ou en canoé, nous aurons également droit à des combats faisant la part belle aux affrontements à l'épée et à l'utilisation de la magie du vent, dans des donjons propices aux casse-têtes. En plus de tout cela, nous pouvons faire une pause au village pour des interactions sociales à la Persona avec tout un panel de personnages à rencontrer. Un bien curieux mélange des genres, qui s'est valu d'excellentes critiques sur les plateformes déjà disponibles, comme une moyenne d'évaluations récentes « extrêmement positives » sur Steam.

Rendez-vous donc à Hinterberg sur PS5 le 13 mars. Si sa page PlayStation Store n'en précise pas encore le prix, gageons qu'il sera proposé, comme sur les autres plateformes, au prix plutôt abordable de 30 euros. Il y aura d'ailleurs de quoi faire pour ce prix, avec plus de 25 donjons, une vingtaine d'ennemis et boss uniques, le tout dans 4 biomes radicalement différents et une vingtaine de PNJ avec lesquels nouer des relations. En prime, l'arrivée du jeu sur PS5 s'accompagnera de la sortie d'un tout nouvel épisode secret bonus. Vous voilà avertis.

