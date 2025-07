Maintenant que les conférences du mois de juin sont terminées, tous les regards commencent progressivement à se tourner vers le prochain grand temps fort de l’été pour les éditeurs : la Gamescom. En effet, comme chaque année depuis plus de quinze ans maintenant, le salon du jeu vidéo allemand rouvrira ses portes à la fin du mois d’août avec son lot d’annonces et de jeux à découvrir, en particulier à l’occasion de l’Opening Night Live animé par Geoff Keighley. Mais cette fois encore, la fête devra toutefois se faire sans PlayStation.

PlayStation confirme son absence à la Gamescom 2025

Pour la sixième année consécutive, les concepteurs de la PS5 ont en effet confirmé auprès du média allemand Games Wirtschaft qu’ils n’ont « aucun projet d’exposition pour la Gamescom 2025 ». En d’autres termes, aucun stand aux couleurs de PlayStation ne sera présent entre les murs du Kölnmesse du 20 au 24 août prochain, ce qui en décevra sans doute plus d’un. Après tout, cela aurait pu être l’occasion pour la firme d’y présenter certains de ses futurs jeux à venir, à l’instar par exemple de Ghost of Yotei.

L’absence de PlayStation, qui est malheureusement loin d’être une surprise, est d’autant plus décevante qu’il est l’un des rares éditeurs à ne pas jouer le jeu de la Gamescom cette année. Car même Nintendo, qui était pourtant absent de l’édition 2024, a par exemple confirmé sa présence à l’événement. Mais il faut dire aussi qu’entre la sortie de la Nintendo Switch 2, de Mario Kart World ou encore de Donkey Kong Bananza, la firme de Kyoto a tout intérêt à se montrer sur le salon pour s’attirer les faveurs de potentiels nouveaux acheteurs.

Bien sûr, Nintendo ne sera toutefois pas le seul gros éditeur présent à la Gamescom cette année. Xbox, Bethesda, Capcom, Ubisoft, Blizzard, Bandai Namco, Konami, Krafton, SEGA ou encore Electronic Arts ont eux aussi tous confirmé avoir un stand sur le salon en août prochain, ce qui permettra à des milliers de visiteurs d'essayer certaines de leurs productions à venir. Dommage que PlayStation refuse une nouvelle fois de jouer le jeu donc, car cela aurait alors pu être l’occasion rêvée de remettre la PS5 sur le devant de la scène.

Source : Games Wirtschaft